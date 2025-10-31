Sebebi Varmış! Zebralar, Pandalar ve Penguenler Neden Siyah Beyaz?

Üst kısımlarının siyah, karınlarının beyaz olması, suyun içinde hem yukarıdan hem aşağıdan fark edilmemelerini sağlıyor. Gökyüzünden bakıldığında koyu sırtları denizle bütünleşirken, aşağıdan bakıldığında açık karınları parlak gökyüzüyle uyum sağlıyor.

Bazı türlerde ise siyah-beyaz renkler bir tür uyarı anlamı taşıyor. Örneğin kokarcalar, kötü kokulu savunma sıvılarıyla ünlü. Bilim insanlarına göre bu hayvanların belirgin siyah-beyaz desenleri, yırtıcılara “Uzak dur, tehlikeliyim” mesajı veriyor.

Renkler bazen iletişim için de kullanılıyor. Halka kuyruklu lemurlar, yürürken siyah-beyaz kuyruklarını havaya kaldırıyor. Bu hareket, grubun diğer üyelerine “Buradayım, beni takip et” sinyali olarak yorumlanıyor.

Son olarak, bazı araştırmacılar bu renklerin vücut ısısını dengelemeye de yardımcı olabileceğini düşünüyor. Koyu tüyler ısıyı emerken, açık bölgeler yansıtıyor. Böylece hayvan, çevresel koşullara göre sıcaklık dengesini sağlayabiliyor.