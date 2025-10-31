onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sebebi Varmış! Zebralar, Pandalar ve Penguenler Neden Siyah Beyaz?

Sebebi Varmış! Zebralar, Pandalar ve Penguenler Neden Siyah Beyaz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 08:15

Zebralar, pandalar ve penguenler siyah ve beyaz tüyleriyle hemen fark ediliyor. Ama bu renklerin sadece şıklık için olmadığı ortaya çıktı. Aslında görünüşlerinin arkasında hayatta kalmalarını kolaylaştıran bazı önemli nedenler var.

Buyurun, hep birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayvanlar aleminde birçok farklı renk var.

Hayvanlar aleminde birçok farklı renk var.

Ancak bazı hayvanlar var ki, tüm bu renk karmaşasının ortasında yalnızca siyah ve beyaz tonlarıyla dikkat çekiyor. Zebralar, pandalar, penguenler, kokarcalar… Peki neden bu kadar sade görünüyorlar?

Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, zebraların bu ikonik çizgileri aslında bir tür doğal savunma mekanizması olabilir.

Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, zebraların bu ikonik çizgileri aslında bir tür doğal savunma mekanizması olabilir.

Uzmanlar, siyah-beyaz desenlerin at sineklerini şaşırtarak hayvanı ısırmalarını engellediğini ortaya koydu. Deneylerde, gri battaniyeli atların sinekler tarafından kolayca hedef alındığı; ancak zebra desenli battaniye takıldığında sineklerin yönünü şaşırıp hayvana konamadığı gözlemlendi. Araştırmayı yürüten Dr. Martin How, “Sinekler düşük çözünürlüklü görme yetisine sahip. Uzaktan gri bir şekil olarak gördükleri şey, yaklaştıkça karmaşık bir desen haline geliyor ve bu da onları şaşırtıyor” diyor.

Zebralar için bu renklerin kamuflaj amacı taşımadığı düşünülse de, pandalar söz konusu olduğunda durum biraz farklı.

Zebralar için bu renklerin kamuflaj amacı taşımadığı düşünülse de, pandalar söz konusu olduğunda durum biraz farklı.

Çin’in dağlık bölgelerinde yaşayan pandalar, siyah-beyaz kürkleri sayesinde kar, kaya ve gölge arasında kolayca kaybolabiliyor. Uzmanlara göre bu, yavaş hareket eden pandalar için yırtıcılardan saklanmanın etkili bir yolu.

Benzer şekilde, penguenlerin de renk düzeni hayatta kalma stratejisinin bir parçası.

Üst kısımlarının siyah, karınlarının beyaz olması, suyun içinde hem yukarıdan hem aşağıdan fark edilmemelerini sağlıyor. Gökyüzünden bakıldığında koyu sırtları denizle bütünleşirken, aşağıdan bakıldığında açık karınları parlak gökyüzüyle uyum sağlıyor.

Bazı türlerde ise siyah-beyaz renkler bir tür uyarı anlamı taşıyor. Örneğin kokarcalar, kötü kokulu savunma sıvılarıyla ünlü. Bilim insanlarına göre bu hayvanların belirgin siyah-beyaz desenleri, yırtıcılara “Uzak dur, tehlikeliyim” mesajı veriyor.

Renkler bazen iletişim için de kullanılıyor. Halka kuyruklu lemurlar, yürürken siyah-beyaz kuyruklarını havaya kaldırıyor. Bu hareket, grubun diğer üyelerine “Buradayım, beni takip et” sinyali olarak yorumlanıyor.

Son olarak, bazı araştırmacılar bu renklerin vücut ısısını dengelemeye de yardımcı olabileceğini düşünüyor. Koyu tüyler ısıyı emerken, açık bölgeler yansıtıyor. Böylece hayvan, çevresel koşullara göre sıcaklık dengesini sağlayabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın