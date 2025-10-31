Ukraynalıların Yüzyıllardır Sürdürdüğü Gelenek Ortaya Çıktı: Sonbaharda Dolaplara Kestane Koymalarının Nedeni

Ukraynalılar, bu kestaneleri her yıl dolaplarına yerleştirerek hem kötü kokulara hem de güvelere karşı doğal bir koruma sağlıyorlar.

Zamanla havasız kalan dolaplarda biriken nem ve küf kokusu, çoğu evde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Ukraynalılar, bu sorunu kimyasal ürünler yerine doğadan gelen bir çözümle ortadan kaldırıyor. O da atkestanesi.

Yenmeyen bu tür kestane yapısı gereği ortamın nemini ve istenmeyen kokuları emiyor. Dolap raflarına yerleştirilen birkaç kestane, kısa sürede dolabın havasını yenileyerek daha ferah bir ortam oluşturuyor.