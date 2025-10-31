Ukraynalıların Yüzyıllardır Sürdürdüğü Gelenek Ortaya Çıktı: Sonbaharda Dolaplara Kestane Koymalarının Nedeni
Her sonbahar parklarda gördüğümüz o parlak kahverengi kestaneler, Ukrayna’da yüzyıllardır süregelen bir geleneğin merkezinde yer alıyor. Ukraynalılar, bu kestaneleri yalnızca süs olarak değil, evdeki en yaygın iki probleme karşı doğal bir çözüm olarak kullanıyor. Dolaplara yerleştirilen birkaç kestane, hem kötü kokulara hem de güvelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her sonbahar parklarda ve sokaklarda gördüğümüz o parlak kahverengi kestaneler, Ukrayna’da yalnızca doğanın bir süsü değil, aynı zamanda eski bir geleneğin de önemli bir parçası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
At kestanesi aynı zamanda güvelere karşı da son derece etkili.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın