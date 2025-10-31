onedio
Ukraynalıların Yüzyıllardır Sürdürdüğü Gelenek Ortaya Çıktı: Sonbaharda Dolaplara Kestane Koymalarının Nedeni

Ukrayna
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 07:42

Her sonbahar parklarda gördüğümüz o parlak kahverengi kestaneler, Ukrayna’da yüzyıllardır süregelen bir geleneğin merkezinde yer alıyor. Ukraynalılar, bu kestaneleri yalnızca süs olarak değil, evdeki en yaygın iki probleme karşı doğal bir çözüm olarak kullanıyor. Dolaplara yerleştirilen birkaç kestane, hem kötü kokulara hem de güvelere karşı etkili bir koruma sağlıyor.

Her sonbahar parklarda ve sokaklarda gördüğümüz o parlak kahverengi kestaneler, Ukrayna’da yalnızca doğanın bir süsü değil, aynı zamanda eski bir geleneğin de önemli bir parçası.

Ukraynalılar, bu kestaneleri her yıl dolaplarına yerleştirerek hem kötü kokulara hem de güvelere karşı doğal bir koruma sağlıyorlar.

Zamanla havasız kalan dolaplarda biriken nem ve küf kokusu, çoğu evde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Ukraynalılar, bu sorunu kimyasal ürünler yerine doğadan gelen bir çözümle ortadan kaldırıyor. O da atkestanesi.

Yenmeyen bu tür kestane yapısı gereği ortamın nemini ve istenmeyen kokuları emiyor. Dolap raflarına yerleştirilen birkaç kestane, kısa sürede dolabın havasını yenileyerek daha ferah bir ortam oluşturuyor.

At kestanesi aynı zamanda güvelere karşı da son derece etkili.

Bu kestaneler, güvelerin sevmediği ancak insanlar tarafından fark edilmeyen hafif bir koku yayarak, güvelerin dolaplara yerleşmesini ve giysilere zarar vermesini engelliyor. Böylece kimyasal içerikli ürünlere başvurmadan doğal bir koruma sağlanmış oluyor.

'Nasıl uygulanır?' derseniz...

Sonbaharda toplanan atkestaneleri önce yıkanır, ardından tamamen kurutulur. Daha sonra dolapların raflarına, çekmecelere veya giysilerin arasına birkaç adet yerleştirilir. Etkisini koruması için kestanelerin her 2-3 ayda bir yenilenmesi önerilir.

Ukraynalıların uzun yıllardır uyguladığı bu basit yöntem, hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözüm sunar. Doğanın sunduğu bu küçük ama etkili yöntem sayesinde dolaplar ferah kalır, giysiler ise güvelerden doğal yollarla korunur.

Metehan Bozkurt
