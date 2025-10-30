Menopoz Sonrası 130 Kilo Veren Kadının İlham Veren Hikayesi: "Öz Güvenim Tavan Yaptı"
Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü diyetle geçirdi ve menopoz sonrası kilo veremeyeceğini düşünüyordu. Ancak 2022’de Florida sahilinde gördüğü bir kadın ilham kaynağı oldu. O günden sonra hayatını değiştiren bir yolculuğa çıktı: Üç yılda 60 kilo verdi, sağlık sorunlarını geride bıraktı ve özgüveni adeta tavan yaptı. Artık hem enerjik hem de kendine güvenen bir şekilde yaşamını sürdürüyor.
Üç yıl içinde 60 kilo vererek, yüksek tansiyon ve reflü gibi sağlık sorunlarını geride bıraktı.
Szalay, spor salonuna ilk adımını attığında koşu bandında sadece beş dakika dayanabiliyordu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
