Menopoz Sonrası 130 Kilo Veren Kadının İlham Veren Hikayesi: "Öz Güvenim Tavan Yaptı"

Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü diyetle geçirdi ve menopoz sonrası kilo veremeyeceğini düşünüyordu. Ancak 2022’de Florida sahilinde gördüğü bir kadın ilham kaynağı oldu. O günden sonra hayatını değiştiren bir yolculuğa çıktı: Üç yılda 60 kilo verdi, sağlık sorunlarını geride bıraktı ve özgüveni adeta tavan yaptı. Artık hem enerjik hem de kendine güvenen bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

