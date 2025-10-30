onedio
Menopoz Sonrası 130 Kilo Veren Kadının İlham Veren Hikayesi: "Öz Güvenim Tavan Yaptı"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 11:55

Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü diyetle geçirdi ve menopoz sonrası kilo veremeyeceğini düşünüyordu. Ancak 2022’de Florida sahilinde gördüğü bir kadın ilham kaynağı oldu. O günden sonra hayatını değiştiren bir yolculuğa çıktı: Üç yılda 60 kilo verdi, sağlık sorunlarını geride bıraktı ve özgüveni adeta tavan yaptı. Artık hem enerjik hem de kendine güvenen bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü diyet yaparak geçirdi ama menopoz sonrası kilo veremeyeceğini düşünüyordu.

Her şey 2022’de Florida sahilinde bir kadını görmesiyle değişti. “Eğer o bikini giyebiliyorsa, ben de giyebilirim,” dedi ve kararını verdi.

Üç yıl içinde 60 kilo vererek, yüksek tansiyon ve reflü gibi sağlık sorunlarını geride bıraktı.

Artık enerji dolu, ilaçlarını azaltmış ve öz güveni artmış bir hayat yaşıyor.

Szalay, spor salonuna ilk adımını attığında koşu bandında sadece beş dakika dayanabiliyordu.

Bugün ise haftada 2-3 kez, bir saatten fazla kardiyo ve güç antrenmanı yapıyor. Beslenmesini de küçük ama etkili değişikliklerle düzenledi; kızartmayı bıraktı, karbonhidratları sınırladı ve öğünlerini dengeli hale getirdi.

