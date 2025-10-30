Bir Yüzü Pembe, Bir Yüzü Renksiz: Dünyanın En Nadir Elması Bulundu! Değerine Paha Biçilemiyor
Botsvana’daki Karowe Madeni’nde keşfedilen 37,41 karatlık dev elmas, mücevher dünyasında büyük heyecan yarattı. Bir tarafı pembe, diğer tarafı ise tamamen renksiz olan taş, şimdiye kadar bulunan en nadir elmaslardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, eşsiz renk geçişiyle dikkat çeken bu elmasın değerinin milyonlarca doları bulabileceğini söylüyor.
Uzmanlara göre bu keskin renk geçişi, elmasın milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerde uğradığı nadir deformasyonların sonucu.
