Bir Yüzü Pembe, Bir Yüzü Renksiz: Dünyanın En Nadir Elması Bulundu! Değerine Paha Biçilemiyor

Bu özelliğiyle taşın, şimdiye kadar keşfedilen en sıra dışı örneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Kesim ve analiz sürecini yürüten HB Antwerp’in kurucu ortağı Oded Mansori, “Bu, bugüne kadar cilalanmış en önemli pembe elmaslardan biri olabilir” diyerek taşın benzersizliğini vurguladı.

Elmasın değeri henüz açıklanmadı ancak uzmanlar, müzayedeye çıktığında tarihin en yüksek fiyatlarından birine ulaşabileceğini söylüyor. Şu anda Belçika’nın Antwerp kentinde incelenen taş, mücevher tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.