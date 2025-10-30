onedio
Bir Yüzü Pembe, Bir Yüzü Renksiz: Dünyanın En Nadir Elması Bulundu! Değerine Paha Biçilemiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.10.2025 - 08:53

Botsvana’daki Karowe Madeni’nde keşfedilen 37,41 karatlık dev elmas, mücevher dünyasında büyük heyecan yarattı. Bir tarafı pembe, diğer tarafı ise tamamen renksiz olan taş, şimdiye kadar bulunan en nadir elmaslardan biri olarak görülüyor. Uzmanlar, eşsiz renk geçişiyle dikkat çeken bu elmasın değerinin milyonlarca doları bulabileceğini söylüyor.

Botsvana’daki Karowe Madeni’nde çıkarılan 37,41 karatlık elmas, mücevher dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 2,5 santimetre uzunluğundaki taş, bir tarafı soluk pembe, diğer tarafı ise tamamen renksiz olmasıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu keskin renk geçişi, elmasın milyonlarca yıl süren jeolojik süreçlerde uğradığı nadir deformasyonların sonucu.

Bu özelliğiyle taşın, şimdiye kadar keşfedilen en sıra dışı örneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Kesim ve analiz sürecini yürüten HB Antwerp’in kurucu ortağı Oded Mansori, “Bu, bugüne kadar cilalanmış en önemli pembe elmaslardan biri olabilir” diyerek taşın benzersizliğini vurguladı.

Elmasın değeri henüz açıklanmadı ancak uzmanlar, müzayedeye çıktığında tarihin en yüksek fiyatlarından birine ulaşabileceğini söylüyor. Şu anda Belçika’nın Antwerp kentinde incelenen taş, mücevher tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
michael.elende

Diline edeyim Onedio. Değeri para biçilemiyor değil, değerine paha biçilemiyor olacak. Öffff

makalele

neden yanlislik yapilamaz mi dostum?????