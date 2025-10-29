Üstün Zekalıların En Çok Zorlandığı Konu Ortaya Çıktı: Zekalarının Kurbanı Oluyorlar
Zekalarıyla hayranlık uyandırsalar da, üstün zekalı bireyler çoğu zaman bu yeteneklerinin bedelini ağır ödüyor. Uzmanlara göre bu kişiler, çevreleriyle uyum sağlamakta zorlanıyor, derin düşünme biçimleri nedeniyle sosyal ilişkilerde kendilerini yalnız hissedebiliyorlar. Zihinsel hızları onları başarıya götürürken, duygusal dünyalarında aynı hız her zaman dengeyi korumuyor.
Üstün zeka, bir kişinin bilişsel yeteneklerinin toplum ortalamasının çok üzerinde olduğunu tanımlayan bir kavram.
ABD’li psikolog Linda Kreger Silverman’a göre, üstün zekalı çocuklar dil gelişiminde erken yaşta belirgin bir hız ve geniş bir kelime dağarcığı sergiliyor.
Üstün zekalı insanlar, durumları analiz etme ve verileri doğru değerlendirme konusunda diğerlerinden öne çıkarak karmaşık problemleri daha verimli çözebiliyor.
Sosyal ilişkilerde ise üstün zekalı bireyler, benzer entelektüel seviyeye sahip arkadaşlar arasında kendilerini daha rahat hissediyor.
