Üstün Zekalıların En Çok Zorlandığı Konu Ortaya Çıktı: Zekalarının Kurbanı Oluyorlar

Genellikle IQ testlerinden 130 ve üzeri puan alan bireyler için kullanılsa da, uzmanlar üstün zekanın sadece bu sayı ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda kişinin sorun çözme becerisi ve yaratıcılığı ile de ölçülebileceğini vurguluyor.

Araştırmalar, üstün zekalı bireylerin yaratıcı düşünme yeteneklerinin beyin işleyiş hızlarıyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Beyindeki nöronlar arasında daha güçlü iletişim kurulması, bilgiyi hızlı analiz etmelerini ve karmaşık sorunları çözmelerini sağlıyor.