Empati Yapmaları İmkansız! Kem Gözleriyle Karşı Tarafı Adeta Yerle Bir Eden En Kötü Kalpli Burçlar

Empati Yapmaları İmkansız! Kem Gözleriyle Karşı Tarafı Adeta Yerle Bir Eden En Kötü Kalpli Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 17:45

Empati yapmak onlar için neredeyse imkânsızdır. Karşısındakini anlamak yerine, soğukkanlı zekâlarıyla adeta kem gözleriyle ezip geçerler. İşte söz konusu olduğunda acımasız davranmaktan çekinmeyen, kötü kalpliliğiyle dikkat çeken burçlar

Akrep Burcu

Zodyak’ın en karanlık enerjilerinden biri olan Akrep, duygularını yoğun yaşar ama affetmeyi bilmez. İhanet karşısında susar, ama asla unutmaz. Soğukkanlılığıyla intikamını zamanı geldiğinde sessizce alır.

Oğlak Burcu

Mantığını her zaman duygularının önüne koyan Oğlak, bazen fazlasıyla soğuk bir hale gelebilir. Hedeflerine ulaşmak için insan ilişkilerini bile bir stratejiye dönüştürebilir. Bu da dışarıdan bakıldığında kalpsizlikle karıştırılabilir.

İkizler Burcu

İkizler Burcu

İkizler burcu, zekâsını ve ikna gücünü kullanmayı iyi bilir. Ancak işler tersine döndüğünde bu becerilerini manipülasyona dönüştürmekten çekinmez. Bir gün gülerken ertesi gün sırtını dönebilir; bu da onu anlaşılması zor bir burç haline getirir.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Gurur Aslan’ın zayıf noktasıdır. Egoları zedelendiğinde son derece kırıcı olabilirler. Eleştiriye tahammül edemedikleri için, kendilerine meydan okuyanları adeta sahneden silmek isterler.

Başak Burcu

Eleştirme konusunda sınır tanımayan Başak, zaman zaman fazlasıyla yargılayıcı olabilir. Kusur bulmak onlar için bir refleks gibidir ve bu da çevresindekileri duygusal olarak yıpratabilir.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Duygusal görünümünün altında güçlü bir manipülasyon yeteneği saklıdır. Kırıldığında duygularını silah gibi kullanabilir, sessizliğiyle cezalandırır. Bu yönüyle sandığınız kadar masum değildir.

