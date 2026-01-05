onedio
Balık Burcu right-white
6 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Ocak Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars'ın Yengeç burcunda oluşu, bedeninin suyla olan ilişkisini güçlendiriyor. Bu etki altında, suyla iç içe olan aktiviteler seni canlandırabilir. Belki bir yüzme seansı, belki ayaklarını biraz şımartacak bir ayak banyosu ya da cildini nemlendirecek bir bakım ritüeli... Tüm bu suyla ilişkili aktiviteler, bugün sana adeta bir şifa gibi gelebilir.

Bu etkileşim sadece fiziksel düzeyde değil, duygusal düzeyde de kendini gösteriyor. Mars'ın Yengeç burcundaki konumu, duygusal rahatlamanı sağlarken, bu rahatlama estetik bir parlaklık olarak dışa yansıyabilir. Yani, kendini daha iyi hissetmen, dış görünüşüne de olumlu bir şekilde yansıyacak ve sana şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

