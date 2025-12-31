Sevgili Balık, bugün Merkür'ün Oğlak burcuna geçişinden bir hayli etkilenebilirsin. Yeni yılın ilk anlarından itibaren bedenine daha çok özen göstermeye başlayacağını görüyoruz. Bu dönemde, sağlıklı yaşamın önemini daha çok kavrayacak, kendine iyi bakma konusunda daha somut adımlar atacaksın.

Hafif ve dengeli bir beslenme programını benimsemek, bol su tüketimi ve kendini zorlamadan, bedenini dinleyerek hareket etmek, bu dönemde senin için en doğru seçenekler olacak. Kendini zorlamadan, bedenine zarar verecek hareketlerden kaçınman ise hem bedensel hem de ruhsal sağlığını koruyacak.

Yani bugün, bedeninle daha çok uyumlanacağını ve bu uyumun zihnini de sakinleştireceğini görüyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…