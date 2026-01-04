Sevgili Balık, bugün Güneş ile Satürn arasında bir altmışlık oluşuyor ve bu, hayatına hafif bir dokunuş ama belirgin bir ışık getiriyor. Bu ışık, romantik yanını aydınlatıyor. Bu romantizm ise dağınık veya belirsiz değil. Aksine, bu durum romantik duygularını daha net ve belirgin hale getiriyor. Bu ışık, romantik yönlerini daha da güzelleştiriyor ve ruhunu şifalandırıyor.

Şimdi kendine karşı bu nazik ve anlayışlı tavrın, çevrendeki insanlar tarafından da hissediliyor. Bu, senin çevrendeki insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratıyor ve onların da sana karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmalarını sağlıyor. Bu hafta, kendine karşı olan bu şefkat duygusunu daha da arttırmak için kendine zaman ayırmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…