Boş Cips Poşetlerini Çöpe Atmayın: Peteklerin Arkasına Koyunca Mucizeler Yaratıyor

Isıtma uzmanları, cips paketlerinin iç yüzeyindeki yansıtıcı kaplamanın, normalde duvar tarafından emilen ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor. Yapmanız gereken sadece paketi düzleştirip temizlemek ve radyatörün arkasına çift taraflı bantla yapıştırmak. Böylece ısı kaybı azalıyor, oda daha çabuk ısınıyor ve kombi daha az çalışıyor.

Bu yöntem aslında alüminyum folyo veya ısı yansıtıcı panellerin mantığıyla aynı. Parlak yüzey, duvardan kaçacak enerjiyi geri odaya yönlendiriyor. Yani hem eviniz daha sıcak oluyor hem de fatura yükü hafifliyor.