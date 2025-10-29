Boş Cips Poşetlerini Çöpe Atmayın: Peteklerin Arkasına Koyunca Mucizeler Yaratıyor
Kış aylarında artan doğalgaz faturaları hepimizi zorluyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, düşündüğünüzden çok daha basit. Boş cips poşetlerini çöpe atmak yerine peteklerin arkasına yerleştirin. Bu parlak ambalajlar, duvarın emdiği ısıyı odaya geri yansıtarak evi daha çabuk ısıtıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soğuklar bastırdı, doğalgaz fiyatları uçtu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cips Poşetiyle Isı Kaybına Son
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın