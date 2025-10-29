onedio
Boş Cips Poşetlerini Çöpe Atmayın: Peteklerin Arkasına Koyunca Mucizeler Yaratıyor

29.10.2025 - 17:10

Kış aylarında artan doğalgaz faturaları hepimizi zorluyor. Ancak uzmanlara göre çözüm, düşündüğünüzden çok daha basit. Boş cips poşetlerini çöpe atmak yerine peteklerin arkasına yerleştirin. Bu parlak ambalajlar, duvarın emdiği ısıyı odaya geri yansıtarak evi daha çabuk ısıtıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Kaynak: Sözcü

Soğuklar bastırdı, doğalgaz fiyatları uçtu.

Evde sıcacık kalmanın yollarını arıyorsanız, uzmanlardan gelen bu yöntem epey ilginç: Peteklerin arkasına boş cips poşeti koymak! Evet, yanlış duymadınız. Eski cips paketlerini çöpe atmak yerine değerlendirin; çünkü bu parlak ambalajlar, odaya geri ısı yansıtıyor.

Cips Poşetiyle Isı Kaybına Son

Isıtma uzmanları, cips paketlerinin iç yüzeyindeki yansıtıcı kaplamanın, normalde duvar tarafından emilen ısıyı odaya geri yansıttığını söylüyor. Yapmanız gereken sadece paketi düzleştirip temizlemek ve radyatörün arkasına çift taraflı bantla yapıştırmak. Böylece ısı kaybı azalıyor, oda daha çabuk ısınıyor ve kombi daha az çalışıyor.

Bu yöntem aslında alüminyum folyo veya ısı yansıtıcı panellerin mantığıyla aynı. Parlak yüzey, duvardan kaçacak enerjiyi geri odaya yönlendiriyor. Yani hem eviniz daha sıcak oluyor hem de fatura yükü hafifliyor.

