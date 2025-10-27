Bella Hadid'in Regl Olduğuna Üzülen Kullanıcı X Ahalisinin Bam Teline Bastı
Bir X kullanıcısının Bella Hadid paylaşımı gündem oldu. Regl olduğu halde podyumda 23 kilo melek kanatları taşıdığını ileri süren kullanıcı, X ahalisinin bam teline bastı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
İşte detaylar...
Her şey bu paylaşımla başladı...
Tepkilerle birlikte birçok kişi regl döneminde yaptıklarını da anlattı.
Buyrun, o alıntılardan bazılarına hep birlikte bakalım...
Siz neler düşünüyorsunuz?
