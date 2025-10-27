onedio
Bella Hadid'in Regl Olduğuna Üzülen Kullanıcı X Ahalisinin Bam Teline Bastı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 20:59

Bir X kullanıcısının Bella Hadid paylaşımı gündem oldu. Regl olduğu halde podyumda 23 kilo melek kanatları taşıdığını ileri süren kullanıcı, X ahalisinin bam teline bastı. Diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar...

Her şey bu paylaşımla başladı...

Tepkilerle birlikte birçok kişi regl döneminde yaptıklarını da anlattı.

Buyrun, o alıntılardan bazılarına hep birlikte bakalım...

Siz neler düşünüyorsunuz?

Metehan Bozkurt
