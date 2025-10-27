onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nerede Yetiştiğini Biliyor muydunuz? Gerçeği Öğrenince Turna Yemişi Yemek İstemeyeceksiniz

Nerede Yetiştiğini Biliyor muydunuz? Gerçeği Öğrenince Turna Yemişi Yemek İstemeyeceksiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 19:53

Turna yemişi, kırmızı rengiyle hemen dikkat çeken bir meyve. Ama yetiştirilme ve hasat edilme biçimini öğrenenler, bu tatlı meyveye bakışlarını bir anda değiştiriyor. Bataklıkların suyla dolduğu o an ve meyvelerle birlikte ortaya çıkan sürpriz, pek çoğunu şaşkına çeviriyor.

Buyrun beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Turna yemişi, Kuzey Amerika mutfağının vazgeçilmez kırmızı meyvelerinden biri.

Turna yemişi, Kuzey Amerika mutfağının vazgeçilmez kırmızı meyvelerinden biri.

Ama yetişme ve hasat yöntemlerini öğrenenler, bu parlak meyvelere karşı biraz temkinli yaklaşabiliyor.

Dünya üretiminin neredeyse tamamı ABD ve Kanada’da gerçekleşen turna yemişleri, turbalık ve bataklık alanlarda yetişiyor.

Dünya üretiminin neredeyse tamamı ABD ve Kanada’da gerçekleşen turna yemişleri, turbalık ve bataklık alanlarda yetişiyor.

Sürekli su altında büyümedikleri gibi, verimli olmaları için kumlu turba toprağı, tatlı su ve uzun bir büyüme dönemi gerekiyor.

Hasat zamanı geldiğinde ise bataklıklar gece boyunca yaklaşık 45 cm suyla dolduruluyor.

Hasat zamanı geldiğinde ise bataklıklar gece boyunca yaklaşık 45 cm suyla dolduruluyor.

Özel makinelerle su çalkalanınca meyveler, içlerindeki hava cepleri sayesinde doğal olarak yüzeye çıkıyor ve toplanmaya hazır hale geliyor.

Ama bataklıkta sadece meyveler yok...

Ama bataklıkta sadece meyveler yok...

Kurt örümcekleri de suyun üzerinde dolaşıyor. Bu örümcekler, zararlı böcekleri yiyerek doğal haşere kontrolü sağlıyor ve sentetik ilaç kullanımını azaltıyor. İnsanlara genellikle zarar vermiyorlar, ısırıkları tehlikeli değil. Yine de örümcekten hoşlanmayanlar için biraz ürkütücü olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın