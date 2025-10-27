onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuvalet Kağıdı Rulolarını Çöpe Atmayın: Sandığınızdan Çok Daha Faydalı!

Tuvalet Kağıdı Rulolarını Çöpe Atmayın: Sandığınızdan Çok Daha Faydalı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 19:00

Evde tuvalet kağıdı ruloları genellikle hemen çöpe gidiyor, ama küçük bir karton parçası bahçenizde düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilir. Doğal fide saksısından yabani ot bariyerine, kompost katkısından zararlı korumasına kadar pek çok işe yarayan bu basit malzeme, bahçenizi canlandırmanın pratik ve ekolojik bir yolu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çoğu evde tuvalet kağıdı rulolarının karton kısmı hemen çöpe gidiyor.

Çoğu evde tuvalet kağıdı rulolarının karton kısmı hemen çöpe gidiyor.

Oysa bu küçük karton parçalar, bahçede düşündüğünüzden çok daha fazla işe yarıyor. TikTok’ta “gardening.with.ish” hesabıyla tanınan bahçe uzmanı Ish, sıradan bir rulonun bahçede nasıl mucizeler yaratabileceğini göstererek milyonlara ilham veriyor.

Tuvalet Kağıdı Rulolarını Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Tuvalet Kağıdı Rulolarını Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Fide Saksısı Olarak Kullanılabiliyor

Ish’e göre rulolar, biyolojik olarak parçalanabilen minik saksılara dönüştürülebiliyor. Kartonları küçük parçalara ayırıp tohum ekmek, birkaç hafta içinde fide oluşmasını sağlıyor. Ardından bu minik saksıları doğrudan toprağa yerleştirebilirsiniz. Karton, toprağa karışırken köklere zarar vermiyor ve doğal bir gübreleme de sağlıyor.

Yabani Otlara Karşı Doğal Bariyer

Karton ruloları kesip bahçe yataklarının altına serdiğinizde, yabani otların büyümesini önleyen doğal bir bariyer oluşturuyor. Bu katman, toprağın nemini koruyor, aynı zamanda don olaylarına karşı yalıtım görevi görüyor. Bahçeye yeni yataklar hazırlarken hem pratik hem de çevre dostu bir çözüm sunuyor.

Kompost Malzemesi Olarak Harikalar Yaratıyor

Kartonlar, kompostta da işlevsel bir rol üstleniyor. Selüloz yapısı sayesinde organik atıklarla birleşip solucanların sevdiği ortamı yaratıyor. Kartonları küçük parçalara ayırıp komposta eklediğinizde, birkaç hafta içinde toprağa karışıyor ve besleyici bir gübreye dönüşüyor.

Bitkileri Zararlılardan Koruyor

Fidelerin etrafına karton halkalar yerleştirildiğinde, sümüklü böcek ve salyangoz gibi zararlılara karşı doğal bir kalkan oluşuyor. Dikey yapısı sayesinde bitkiler düzgün ve dik şekilde büyüyor, bahçenize hem estetik hem de işlevsel katkı sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın