onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Bağımlılıklarından Kurtulamıyorlar: Kendi Kendine Yetemeyen 3 Burç

Bağımlılıklarından Kurtulamıyorlar: Kendi Kendine Yetemeyen 3 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 17:34

Hayatta kendi başına ayakta durmak her zaman kolay değildir, bazı insanlar duygusal veya maddi anlamda sürekli başkasına ihtiyaç duyar. İşte kendi sınırlarını zorlayıp kendine yetmekte zorlanan burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Duygusal olarak oldukça hassastır ve güven arayışı yoğundur. Kendi kararlarını vermekte zorlanabilir, çoğu zaman destek ve onay bekler. Sevdiklerinden gelen ilgisiz bir bakış bile motivasyonunu sarsabilir.

Balık Burcu

Hayalperest yapısı ve empati yeteneği güçlüdür. Başkalarının sorunlarını kendi derdi gibi yaşadığı için, kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir. Bu da onları duygusal bağımlılığa sürükleyebilir.

Terazi Burcu

Karar vermekte zorlanan Terazi, sürekli çevresinden onay alır. Kendi ayakları üzerinde durmak ister ama çoğu zaman dengeyi başkalarına göre kurar. Bu da kendi başına hareket etmesini engeller.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın