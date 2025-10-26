Uzmanlar Uyardı: Telefonunuzun Hacklendiğini Gösteren 6 Kritik İşaret

1. Şarjınız Eskisinden Daha Hızlı Bitiyorsa

Telefonunuz normalden fazla ısınıyor veya pil ömrünüz gözle görülür şekilde azaldıysa, arka planda kötü amaçlı bir yazılım çalışıyor olabilir. Bu tarz zararlı programlar sürekli veri gönderip aldıkları için pili hızla tüketir.

2. Faturanız Aniden Kabardıysa

Kullanmadığınız halde internet paketinizin bittiğini fark ettiyseniz, cihazınız gizlice veri aktarımı yapıyor olabilir. Bu da çoğu zaman casus yazılımların varlığına işaret eder.

3. Tanımadığınız Uygulamalar Belirdiyse

Telefonunuzda hiç indirmediğiniz uygulamalar varsa ya da mevcut uygulamalar kendi kendine kapanıyorsa dikkat edin. Bu, cihazınıza yetkisiz erişim sağlandığının net bir göstergesidir.

4. Şüpheli Bildirimler Geliyorsa

Anlam veremediğiniz iki aşamalı doğrulama kodları, garip pop-up’lar veya mikrofon/kamera izinlerinde değişiklikler varsa, biri sizi izliyor olabilir.

5. Hesaplarınıza Giremiyorsanız

Apple ID, Google veya sosyal medya hesaplarınıza giriş yapamıyorsanız, hackerlar parolalarınızı ele geçirmiş olabilir. Bu durumda hiç vakit kaybetmeden şifrelerinizi değiştirin.

6. Antivirüs Uyarısı Alıyorsanız

Güvenilir bir antivirüs programı kullanın ve cihazınızı tarayın. Şüpheli dosyaları silin, telefonu yeniden başlatın ve tekrar kontrol edin. Eğer sorun çözülmezse fabrika ayarlarına dönmek son çare olabilir.