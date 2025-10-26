onedio
Uzmanlar Uyardı: Telefonunuzun Hacklendiğini Gösteren 6 Kritik İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 23:13

Son dönemde siber dolandırıcılık vakaları hızla artarken, uzmanlar telefon kullanıcılarını uyarıyor. Basit bir bağlantıya tıklamak ya da sahte bir uygulama indirmek bile cihazınızın ele geçirilmesine yol açabiliyor. Eğer telefonunuzda garip davranışlar fark etmeye başladıysanız, bu belirtiler cihazınızın hacklenmiş olabileceğini gösterebilir.

İşte en kritik 6 belirti...

Son dönemde artan sanal dolandırıcılıklar, telefon güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre, telefonunuzda fark etmeden zararlı yazılımlar barınıyor olabilir. Özellikle sahte uygulamalar, bulaşmış şarj kabloları veya kopya Wi-Fi ağları, hackerların en çok kullandığı yöntemler arasında. Eğer aşağıdaki belirtilerden biri bile sizde varsa, cihazınız tehlikede olabilir.

İşte Telefonunuzun Hacklendiğini Gösteren 6 Belirti

1. Şarjınız Eskisinden Daha Hızlı Bitiyorsa

Telefonunuz normalden fazla ısınıyor veya pil ömrünüz gözle görülür şekilde azaldıysa, arka planda kötü amaçlı bir yazılım çalışıyor olabilir. Bu tarz zararlı programlar sürekli veri gönderip aldıkları için pili hızla tüketir.

2. Faturanız Aniden Kabardıysa

Kullanmadığınız halde internet paketinizin bittiğini fark ettiyseniz, cihazınız gizlice veri aktarımı yapıyor olabilir. Bu da çoğu zaman casus yazılımların varlığına işaret eder.

3. Tanımadığınız Uygulamalar Belirdiyse

Telefonunuzda hiç indirmediğiniz uygulamalar varsa ya da mevcut uygulamalar kendi kendine kapanıyorsa dikkat edin. Bu, cihazınıza yetkisiz erişim sağlandığının net bir göstergesidir.

4. Şüpheli Bildirimler Geliyorsa

Anlam veremediğiniz iki aşamalı doğrulama kodları, garip pop-up’lar veya mikrofon/kamera izinlerinde değişiklikler varsa, biri sizi izliyor olabilir.

5. Hesaplarınıza Giremiyorsanız

Apple ID, Google veya sosyal medya hesaplarınıza giriş yapamıyorsanız, hackerlar parolalarınızı ele geçirmiş olabilir. Bu durumda hiç vakit kaybetmeden şifrelerinizi değiştirin.

6. Antivirüs Uyarısı Alıyorsanız

Güvenilir bir antivirüs programı kullanın ve cihazınızı tarayın. Şüpheli dosyaları silin, telefonu yeniden başlatın ve tekrar kontrol edin. Eğer sorun çözülmezse fabrika ayarlarına dönmek son çare olabilir.

