Pazardan Aldığı 420 Liralık Ayna Hayatını Değiştirdi: Arkasındaki İki Kelime Gerçek Değerini Ortaya Çıkardı
Nevada'daki bir ikinci el mağazasına sıradan bir ziyaret, Alexander adında bir adam için büyük bir sürprize dönüştü. Eşine hediye etmek için gözüne kestirdiği eski bir el aynası, sapına kazınmış iki küçük kelime sayesinde 420 liralık (9.99 dolar) etiket fiyatının çok ötesinde bir değere sahip çıktı. İşte o iki kelimenin, aynayı paha biçilmez bir antika hazinesine dönüştüren şaşırtıcı hikayesi...
Kaynak: Newsweek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nevada'da yaşayan Alexander isimli bir adamın Goodwill dükkanına yaptığı sıradan bir ziyaret hayatını değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Newsweek'e konuşan Alexander, "Gümüş sapı gördüğüm an, ya çok eski bir parça ya da taklit olduğunu anladım" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın