Pazardan Aldığı 420 Liralık Ayna Hayatını Değiştirdi: Arkasındaki İki Kelime Gerçek Değerini Ortaya Çıkardı

Aynayı 9.99 dolara (yaklaşık 420 TL'ye) aldı. Alexander daha yakından incelediğinde, sapın üzerine kazınmış iki kelimeyi fark etti: 'Webster Sterling.'

Bu basit damga ve yanındaki '1953' tarihi, aynanın sıradan bir eşya değil, hakiki som gümüşten (sterling silver) yapılmış bir parça olduğunu gösteriyordu.

Bu küçük detay, aynanın değerini anında değiştirdi. Online satış siteleri ve müzayede sonuçlarına göre, Alexander bu parçanın potansiyel değerinin 75 ila 200 dolar (yaklaşık 8 bin TL) arasında olduğunu tahmin ediyor.