onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pazardan Aldığı 420 Liralık Ayna Hayatını Değiştirdi: Arkasındaki İki Kelime Gerçek Değerini Ortaya Çıkardı

Pazardan Aldığı 420 Liralık Ayna Hayatını Değiştirdi: Arkasındaki İki Kelime Gerçek Değerini Ortaya Çıkardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 21:24

Nevada'daki bir ikinci el mağazasına sıradan bir ziyaret, Alexander adında bir adam için büyük bir sürprize dönüştü. Eşine hediye etmek için gözüne kestirdiği eski bir el aynası, sapına kazınmış iki küçük kelime sayesinde 420 liralık (9.99 dolar) etiket fiyatının çok ötesinde bir değere sahip çıktı. İşte o iki kelimenin, aynayı paha biçilmez bir antika hazinesine dönüştüren şaşırtıcı hikayesi...

Kaynak: Newsweek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nevada'da yaşayan Alexander isimli bir adamın Goodwill dükkanına yaptığı sıradan bir ziyaret hayatını değiştirdi.

Nevada'da yaşayan Alexander isimli bir adamın Goodwill dükkanına yaptığı sıradan bir ziyaret hayatını değiştirdi.

Tesadüfen bulduğu eski bir aynanın sapına kazınmış iki kelime, aynanın değerini ortaya çıkarttı.

Alexander, Reno'daki ikinci el mağazasında dolaşırken, gözüne ilişen aynayı eşine hediye etmek istemişti. Eşinin salonu, eski berber makasları, fön makineleri ve aynalar gibi antika güzellik eşyalarıyla doluydu.

Newsweek'e konuşan Alexander, "Gümüş sapı gördüğüm an, ya çok eski bir parça ya da taklit olduğunu anladım" dedi.

Newsweek'e konuşan Alexander, "Gümüş sapı gördüğüm an, ya çok eski bir parça ya da taklit olduğunu anladım" dedi.

Aynayı 9.99 dolara (yaklaşık 420 TL'ye) aldı. Alexander daha yakından incelediğinde, sapın üzerine kazınmış iki kelimeyi fark etti: 'Webster Sterling.'

Bu basit damga ve yanındaki '1953' tarihi, aynanın sıradan bir eşya değil, hakiki som gümüşten (sterling silver) yapılmış bir parça olduğunu gösteriyordu.

Bu küçük detay, aynanın değerini anında değiştirdi. Online satış siteleri ve müzayede sonuçlarına göre, Alexander bu parçanın potansiyel değerinin 75 ila 200 dolar (yaklaşık 8 bin TL) arasında olduğunu tahmin ediyor.

Not: Görsel temsilidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın