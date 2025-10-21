Kabin Memuru Açıkladı: Uçuş Öncesi Çocuklarınıza Yapmanız Gereken 7 Şey

Kulak basıncını rahatlatın: Bebek ve küçük çocuklar için iniş ve kalkış sırasında besleme yapmak kulak basıncını eşitlemeye yardımcı olur. Daha büyük çocuklara ise sakız veya şekerleme vermek işe yarıyor.

Farklı aktiviteler hazırlayın: Çocuklar için küçük bir çanta hazırlayın; içinde farklı oyuncaklar, boyama malzemeleri ve atıştırmalıklar olsun. Sürpriz oyuncaklar veya sticker kitapları, uçuş sırasında çok işe yarıyor.

Hazırlıklı hissetmelerini sağlayın: Uçuştan önce çocuklara süreç hakkında bilgi verin; güvenlik kontrolü, biniş, kalkış ve iniş sırasında neler olacağını anlatın. Bu, özellikle farklı gelişim gösteren çocuklar için faydalı.

Evden gelen rahatlıkları yanınıza alın: Küçük bir yastık, battaniye veya sevdiği oyuncaklar, çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Uzun uçuşlarda uyku düzenini mümkün olduğunca korumaya çalışın.

Kat kat giydirin: Uçaktaki sıcaklık değişken olabilir. Çocukları kat kat giydirip gerekirse katları çıkarın veya fazladan kıyafet bulundurun.

Atıştırmalıkları eğlenceli hale getirin: Küçük bölmeli tabaklar veya kutularla farklı atıştırmalıkları ayrı ayrı sunmak çocukların ilgisini çekiyor.