Kabin Memuru Açıkladı: Uçuş Öncesi Çocuklarınıza Yapmanız Gereken 7 Şey

Kabin Memuru Açıkladı: Uçuş Öncesi Çocuklarınıza Yapmanız Gereken 7 Şey

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 13:18

Çocuklarla uçmak bazen başlı başına bir macera olabilir. TUI’de 22 yıldır kabin memuru olarak görev yapan Andrea Owen, yolculuğunuzun sorunsuz geçmesi için uçuş öncesinde ve sırasında dikkat etmeniz gereken pratik ipuçlarını paylaştı. Küçük hazırlıklarla hem çocuklar hem de ebeveynler daha rahat bir uçuş deneyimi yaşayabilir.

TUI'de 2003'ten beri kabin memuru olarak görev yapan Andrea Owen, çocuklarla uçmayı daha sorunsuz hale getiren en iyi ipuçlarını paylaştı.

TUI’de 2003’ten beri kabin memuru olarak görev yapan Andrea Owen, çocuklarla uçmayı daha sorunsuz hale getiren en iyi ipuçlarını paylaştı.

22 yılda binlerce aileyi uçurmuş olan Andrea, kısa ve uzun mesafe uçuşlarda çocuklu ailelerin rahat etmesi için pratik öneriler veriyor.

Andrea’nın en önemli tavsiyesi, doğru biniş zamanını seçmek. “Bu tamamen çocuğunuzun kişiliğine bağlı. Bazı aileler erken binerek rahatça yerleşmeyi, çantaları koymayı ve çocukları koltuklarına yerleştirmeyi tercih ediyor. Ama bazıları da son anda binmenin daha iyi olduğunu söylüyor, özellikle hareketli çocuklar için.”

Diğer ipuçları ise şu şekilde:

Diğer ipuçları ise şu şekilde:

  • Kulak basıncını rahatlatın: Bebek ve küçük çocuklar için iniş ve kalkış sırasında besleme yapmak kulak basıncını eşitlemeye yardımcı olur. Daha büyük çocuklara ise sakız veya şekerleme vermek işe yarıyor.

  • Farklı aktiviteler hazırlayın: Çocuklar için küçük bir çanta hazırlayın; içinde farklı oyuncaklar, boyama malzemeleri ve atıştırmalıklar olsun. Sürpriz oyuncaklar veya sticker kitapları, uçuş sırasında çok işe yarıyor.

  • Hazırlıklı hissetmelerini sağlayın: Uçuştan önce çocuklara süreç hakkında bilgi verin; güvenlik kontrolü, biniş, kalkış ve iniş sırasında neler olacağını anlatın. Bu, özellikle farklı gelişim gösteren çocuklar için faydalı.

  • Evden gelen rahatlıkları yanınıza alın: Küçük bir yastık, battaniye veya sevdiği oyuncaklar, çocukların rahatlamasına yardımcı olur. Uzun uçuşlarda uyku düzenini mümkün olduğunca korumaya çalışın.

  • Kat kat giydirin: Uçaktaki sıcaklık değişken olabilir. Çocukları kat kat giydirip gerekirse katları çıkarın veya fazladan kıyafet bulundurun.

  • Atıştırmalıkları eğlenceli hale getirin: Küçük bölmeli tabaklar veya kutularla farklı atıştırmalıkları ayrı ayrı sunmak çocukların ilgisini çekiyor.

  • Kabin ekibinden yardım istemekten çekinmeyin: Sıcak mama, fazladan bez, boyama malzemesi veya küçük molalar için kabin ekibine danışabilirsiniz. Birçok kabin memuru ebeveyn olduğu için ailelerin yaşadığı stresi anlıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
