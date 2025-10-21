onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Açıkladı: Steve Jobs, Einstein ve Zuckerberg Neden Her Gün Aynı Kıyafeti Tercih Ediyor?

Bilim Açıkladı: Steve Jobs, Einstein ve Zuckerberg Neden Her Gün Aynı Kıyafeti Tercih Ediyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 10:19

Bazıları bunu tembellik, bazıları stilsizlik sanıyor. Ama Steve Jobs’un siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişörtleri ve Albert Einstein’ın sade kıyafetleri, aslında zihinsel gücü korumanın bilinçli bir yolu. Günlük kıyafet seçimini otomatiğe bağlamak, sabah karar yorgunluğunu önleyip enerjiyi yaratıcı ve önemli işlere saklamak demek. Peki, bu strateji nasıl çalışıyor ve zihnimizi nasıl rahatlatıyor?

Kaynak: CEID

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı insanlar bunu “tembellik” sanıyor.

Bazı insanlar bunu “tembellik” sanıyor.

Kimileri ise “demode” diye küçümsüyor. Ama bilim başka bir şey söylüyor: Aynı kıyafeti her gün giymek, aslında zihinsel gücü korumak için uygulanan bilinçli bir strateji olabilir.

Steve Jobs’un meşhur siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişörtü, Albert Einstein’ın sade takım elbiseleri... Bunlar sadece birer imza değil, aynı zamanda birer sistem.

Peki bu tercihlerin ardında ne var? Neden dünyanın en üretken insanları, gardırop konusunda bu kadar 'umursamaz' görünüyor? Cevap, psikoloji ve nörobilimin derinliklerinde gizli.

Günün ilk saatlerinde beyin en net, en yaratıcı hâlindedir.

Günün ilk saatlerinde beyin en net, en yaratıcı hâlindedir.

Ancak o sabah kahveyi sütlü mü içsem, hangi gömleği giysem, hangi ayakkabıyı seçsem gibi her küçük karar bu enerjiden bir parça çalar. Bilim buna karar yorgunluğu (decision fatigue) diyor.

Harvard Üniversitesi’nden psikolog Dr. Ellen Hughes, “Zihnimizin sınırlı bir karar kapasitesi var. Bunu sabah anlamsız seçimlerle harcamak, günün geri kalanındaki verimliliği doğrudan düşürür” diyor.

İşte bu yüzden Jobs, Zuckerberg ve Einstein kıyafet seçimlerini otomatiğe bağlamıştı. Onlar için bu bir tarz değil, üretkenliği artıran bir stratejiydi.

Bu taktiğin işe yaradığını artık sadece dahiler değil, bilim de söylüyor.

Bu taktiğin işe yaradığını artık sadece dahiler değil, bilim de söylüyor.

Bir araştırmada katılımcıların bir kısmından her sabah farklı kombinler seçmeleri, diğer kısmından ise her gün aynı kıyafeti giymeleri istendi. Sonuçlar çarpıcıydı:

  • Aynı kıyafeti giyen grubun dikkat süresi ortalama %23 daha uzundu,

  • Gün içinde daha az stres yaşadılar,

  • Problem çözme testlerinde daha yüksek performans gösterdiler.

Kısacası: Daha az karar = Daha çok beyin gücü.

Aynı kıyafeti giymek yalnızca odaklanmayı kolaylaştırmıyor; aynı zamanda anksiyeteyi de azaltıyor.

Aynı kıyafeti giymek yalnızca odaklanmayı kolaylaştırmıyor; aynı zamanda anksiyeteyi de azaltıyor.

Sürekli “Nasıl görünüyorum?” ya da “Bugün insanlar ne düşünecek?” gibi düşüncelere takılmamak, dış onay ihtiyacını azaltıyor ve kendine sadık kalma duygusunu güçlendiriyor.

Psikologlara göre bu alışkanlığın öne çıkan faydaları şöyle:

  • Karar stresinin azalması

  • Benlik saygısının artması

  • Tüketim baskısının kırılması

  • Zihinsel sadeleşme hissi

Yani bu sadece üretkenlik tüyosu değil, aynı zamanda bir psikolojik detoks yöntemi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın