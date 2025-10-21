Bilim Açıkladı: Steve Jobs, Einstein ve Zuckerberg Neden Her Gün Aynı Kıyafeti Tercih Ediyor?
Bazıları bunu tembellik, bazıları stilsizlik sanıyor. Ama Steve Jobs’un siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişörtleri ve Albert Einstein’ın sade kıyafetleri, aslında zihinsel gücü korumanın bilinçli bir yolu. Günlük kıyafet seçimini otomatiğe bağlamak, sabah karar yorgunluğunu önleyip enerjiyi yaratıcı ve önemli işlere saklamak demek. Peki, bu strateji nasıl çalışıyor ve zihnimizi nasıl rahatlatıyor?
Kaynak: CEID
Bazı insanlar bunu “tembellik” sanıyor.
Günün ilk saatlerinde beyin en net, en yaratıcı hâlindedir.
Bu taktiğin işe yaradığını artık sadece dahiler değil, bilim de söylüyor.
Aynı kıyafeti giymek yalnızca odaklanmayı kolaylaştırmıyor; aynı zamanda anksiyeteyi de azaltıyor.
