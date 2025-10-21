Bilim Açıkladı: Steve Jobs, Einstein ve Zuckerberg Neden Her Gün Aynı Kıyafeti Tercih Ediyor?

Kimileri ise “demode” diye küçümsüyor. Ama bilim başka bir şey söylüyor: Aynı kıyafeti her gün giymek, aslında zihinsel gücü korumak için uygulanan bilinçli bir strateji olabilir.

Steve Jobs’un meşhur siyah boğazlı kazağı, Mark Zuckerberg’in gri tişörtü, Albert Einstein’ın sade takım elbiseleri... Bunlar sadece birer imza değil, aynı zamanda birer sistem.

Peki bu tercihlerin ardında ne var? Neden dünyanın en üretken insanları, gardırop konusunda bu kadar 'umursamaz' görünüyor? Cevap, psikoloji ve nörobilimin derinliklerinde gizli.