Aşırı Derecede Bağımlılık Yapan Popüler Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 15:01

Müzik dünyası hızla değişiyor ve bazı şarkılar bir anda tüm dünyada patlıyor.  Her an, her yerde duyduğumuz birbirinden iyi parçalarla harika bir liste yaptık. Gün içinde durmadan dinleyeceğiniz ve ağzınızdan düşmeyecek şarkılar için listeye göz atın!

1. Miley Cyrus - Flowers

2. SZA - Kill Bill

3. Doja Cat - Paint The Town Red

4. Harry Styles - As It Was

5. Taylor Swift - Anti-Hero

6. Olivia Rodrigo - vampire

7. The Weeknd - Sacrifice

8. Dua Lipa - Dance The Night

9. Bad Bunny - Tití Me Preguntó

10. Beyoncé - CUFF IT

