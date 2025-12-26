Aşırı Derecede Bağımlılık Yapan Popüler Şarkılar
Müzik dünyası hızla değişiyor ve bazı şarkılar bir anda tüm dünyada patlıyor. Her an, her yerde duyduğumuz birbirinden iyi parçalarla harika bir liste yaptık. Gün içinde durmadan dinleyeceğiniz ve ağzınızdan düşmeyecek şarkılar için listeye göz atın!
1. Miley Cyrus - Flowers
2. SZA - Kill Bill
3. Doja Cat - Paint The Town Red
4. Harry Styles - As It Was
5. Taylor Swift - Anti-Hero
6. Olivia Rodrigo - vampire
7. The Weeknd - Sacrifice
8. Dua Lipa - Dance The Night
9. Bad Bunny - Tití Me Preguntó
10. Beyoncé - CUFF IT
