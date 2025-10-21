Hırsızlığıyla Nam Salmış Kedinin İlginç Hikayesi: "Mahçup Hissediyoruz"

Evde boya yapıldığı dönemlerde boya bantları ve rulo kapakları taşımaya başlayan kedi, bahar geldiğinde ise sahibine yardım etmek istercesine bahçe eldivenleri toplamaya başladı.

“Bir hafta boyunca her gün iki çift eldiven getirdi. Haftanın sonunda 14 çift olmuştu. Bir şey yapmasaydım, yaz sonuna kadar eldivene gömülürdüm,” diyen Felmet, bu yüzden eşyaları sergileyip sahiplerine iade etmeye karar verdi.

Yaklaşık bir ayda onlarca eşya, maskeler ve hatta bir koşu kemeri bile sahiplerine geri döndü.

Komşuların çoğu durumu eğlenceli bulsa da, Felmet “aynı dizliği üç kez çaldığı” aileyle hâlâ biraz mahcup olduklarını söylüyor.