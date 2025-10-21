onedio
Hırsızlığıyla Nam Salmış Kedinin İlginç Hikayesi: "Mahçup Hissediyoruz"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 09:17

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Kate Felmet, kedisi Esme’nin hırsızlık alışkanlığıyla başa çıkmak için sıra dışı bir yöntem buldu. Komşuların eldivenlerini, maskelerini ve küçük eşyalarını çalan Esme yüzünden utandığını söyleyen Felmet, bahçesine “Kedim bir hırsız” yazılı bir pano asarak çalınan eşyaları sahiplerine iade etmeye başladı.

Kaynak: https://nypost.com/2021/06/14/woman-p...
ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Kate Felmet, son dönemde mahallenin gündeminden düşmeyen bir “kedi hırsızlık” olayıyla dikkat çekti.

50 yaşındaki Felmet, kedisi Esme’nin komşulardan eldiven, maske ve çeşitli küçük eşyalar çalması üzerine oldukça yaratıcı bir çözüm buldu.

Bahçesinin önüne “Kedim bir hırsız” yazılı bir pano asarak çalınan eşyaları sahiplerine geri vermeye başladı.

Yoğun bakım doktoru olan Felmet, kedisinin bu alışkanlığını 2019 yazında fark ettiğini söylüyor.

Başta evine kuşlar ve çöpler getiren Esme, pandemi döneminde ise maskelere dadandı. Bir gün içinde tam 11 adet maske getirdiği bile olmuş.

Zamanla Esme’nin “koleksiyon” tutkusu farklı bir boyut aldı.

Evde boya yapıldığı dönemlerde boya bantları ve rulo kapakları taşımaya başlayan kedi, bahar geldiğinde ise sahibine yardım etmek istercesine bahçe eldivenleri toplamaya başladı.

“Bir hafta boyunca her gün iki çift eldiven getirdi. Haftanın sonunda 14 çift olmuştu. Bir şey yapmasaydım, yaz sonuna kadar eldivene gömülürdüm,” diyen Felmet, bu yüzden eşyaları sergileyip sahiplerine iade etmeye karar verdi.

Yaklaşık bir ayda onlarca eşya, maskeler ve hatta bir koşu kemeri bile sahiplerine geri döndü.

Komşuların çoğu durumu eğlenceli bulsa da, Felmet “aynı dizliği üç kez çaldığı” aileyle hâlâ biraz mahcup olduklarını söylüyor.

