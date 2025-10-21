Hırsızlığıyla Nam Salmış Kedinin İlginç Hikayesi: "Mahçup Hissediyoruz"
ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Kate Felmet, kedisi Esme’nin hırsızlık alışkanlığıyla başa çıkmak için sıra dışı bir yöntem buldu. Komşuların eldivenlerini, maskelerini ve küçük eşyalarını çalan Esme yüzünden utandığını söyleyen Felmet, bahçesine “Kedim bir hırsız” yazılı bir pano asarak çalınan eşyaları sahiplerine iade etmeye başladı.
ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan Kate Felmet, son dönemde mahallenin gündeminden düşmeyen bir “kedi hırsızlık” olayıyla dikkat çekti.
Yoğun bakım doktoru olan Felmet, kedisinin bu alışkanlığını 2019 yazında fark ettiğini söylüyor.
Zamanla Esme’nin “koleksiyon” tutkusu farklı bir boyut aldı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
