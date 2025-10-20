Cadılar Bayramı Öncesi Dikkat Çeken Karar: Siyah Kedi Sahiplenmek Yasaklandı
Cadılar Bayramı yaklaşırken İspanya’nın Terrassa kasabasından dikkat çeken bir karar geldi. Kasaba yönetimi, bu dönemde artan batıl inanç kaynaklı olayları ve hayvan istismarını önlemek için siyah kedi sahiplenmeyi geçici olarak yasakladı. Yetkililer, kararın hem kedileri korumak hem de bu dönemde yaşanabilecek kötü niyetli kullanımların önüne geçmek amacıyla alındığını açıkladı.
Kaynak: Gazete Diken
İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Terrassa kasabası, Cadılar Bayramı döneminde dikkat çeken bir karara imza attı.
Terrassa Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, her yıl bu dönemde siyah kedi sahiplenme taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı:
