Cadılar Bayramı Öncesi Dikkat Çeken Karar: Siyah Kedi Sahiplenmek Yasaklandı

“Bazı insanlar sadece trend olduğu için siyah kedi sahiplenmek istiyor. Ancak bu durum kısa süre sonra terk edilmeleriyle sonuçlanabiliyor. Biz hem kedileri korumak hem de bazı bölgelerde görülen karanlık uygulamaların önüne geçmek istiyoruz.”

Yaklaşık 9 bin 800 kedinin yaşadığı kasabada, belediyeye ait barınakta 100’e yakın kedi bulunuyor ve bunların 12’si siyah.

Batı kültüründe siyah kediler genellikle uğursuzluk ve büyücülükle ilişkilendirilirken, Japonya ve Mısır gibi bazı kültürlerde tam tersine şans ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.