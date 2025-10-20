onedio
Cadılar Bayramı Öncesi Dikkat Çeken Karar: Siyah Kedi Sahiplenmek Yasaklandı

20.10.2025 - 23:24

Cadılar Bayramı yaklaşırken İspanya’nın Terrassa kasabasından dikkat çeken bir karar geldi. Kasaba yönetimi, bu dönemde artan batıl inanç kaynaklı olayları ve hayvan istismarını önlemek için siyah kedi sahiplenmeyi geçici olarak yasakladı. Yetkililer, kararın hem kedileri korumak hem de bu dönemde yaşanabilecek kötü niyetli kullanımların önüne geçmek amacıyla alındığını açıkladı.

Kaynak: Gazete Diken

İspanya’nın Katalonya bölgesinde yer alan Terrassa kasabası, Cadılar Bayramı döneminde dikkat çeken bir karara imza attı.

Kasaba yönetimi, ‘karanlık ritüelleri’ ve hayvanların istismar edilmesini önlemek amacıyla siyah kedi sahiplenmeyi geçici olarak yasakladı.

Yerel hayvan sahiplenme merkezi, 6 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında siyah kedi sahiplenme ve geçici bakım başvurularının alınmayacağını duyurdu. Yetkililer, kararın kedilerin zarar görmesini veya Cadılar Bayramı’nda “aksesuar” olarak kullanılmasını engellemek için alındığını belirtti.

Terrassa Belediye Başkan Yardımcısı Noel Duque, her yıl bu dönemde siyah kedi sahiplenme taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını vurguladı:

“Bazı insanlar sadece trend olduğu için siyah kedi sahiplenmek istiyor. Ancak bu durum kısa süre sonra terk edilmeleriyle sonuçlanabiliyor. Biz hem kedileri korumak hem de bazı bölgelerde görülen karanlık uygulamaların önüne geçmek istiyoruz.”

Yaklaşık 9 bin 800 kedinin yaşadığı kasabada, belediyeye ait barınakta 100’e yakın kedi bulunuyor ve bunların 12’si siyah.

Batı kültüründe siyah kediler genellikle uğursuzluk ve büyücülükle ilişkilendirilirken, Japonya ve Mısır gibi bazı kültürlerde tam tersine şans ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.

