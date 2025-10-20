onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cadılar Bayramı'nda Dönüşecekleri Şeyleri Söyleyerek Güldüren Kullanıcılar

Cadılar Bayramı'nda Dönüşecekleri Şeyleri Söyleyerek Güldüren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 21:13

Malumunuz Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Haliyle birçok kişi “Ne giyeceğim?” telaşına girdi bile. Ama sosyal medyada sadece kostüm telaşı yok, kullanıcılar bu yıl Cadılar Bayramı’nda dönüşecekleri şeyleri paylaşmaya başladı.

Goygoycular da boş durmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bu soruyla başladı:

Her şey bu soruyla başladı:
twitter.com

Kullanıcılar da Cadılar Bayramı'dan dönüşecekleri kişileri böyle açıkladı:

Kullanıcılar da Cadılar Bayramı'dan dönüşecekleri kişileri böyle açıkladı:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın