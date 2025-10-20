Sadece Selfie Çekerek Milyoner Olan 22 Yaşındaki Çocuğun Elon Musk'a Taş Çıkartan Hikayesi
Endonezyalı 22 yaşındaki Sultan Gustaf Al-Gazali, herkesin günlük bir alışkanlık olarak gördüğü selfie çekmeyi milyoner olmanın kapısını açan bir fırsata dönüştürdü. Beş yıl boyunca her gün kendisinin fotoğrafını çeken genç girişimci, bu kareleri NFT olarak satışa sunarak kısa sürede milyon dolarlık bir başarıya imza attı.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Endonezyalı bir genç, sıradan bir alışkanlığı sayesinde kısa sürede milyon dolarlık bir başarıya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 dolarlık fotoğraf, 1 milyon dolara ulaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın