Sadece Selfie Çekerek Milyoner Olan 22 Yaşındaki Çocuğun Elon Musk'a Taş Çıkartan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 19:28

Endonezyalı 22 yaşındaki Sultan Gustaf Al-Gazali, herkesin günlük bir alışkanlık olarak gördüğü selfie çekmeyi milyoner olmanın kapısını açan bir fırsata dönüştürdü. Beş yıl boyunca her gün kendisinin fotoğrafını çeken genç girişimci, bu kareleri NFT olarak satışa sunarak kısa sürede milyon dolarlık bir başarıya imza attı.

Kaynak: Sözcü

Endonezyalı bir genç, sıradan bir alışkanlığı sayesinde kısa sürede milyon dolarlık bir başarıya imza attı.

22 yaşındaki Sultan Gustaf Al-Gazali, beş yıl boyunca her gün kendisinin fotoğrafını çekti. Başlangıçta sadece mezuniyetinde zamanı görselleştirmek için planladığı hızlandırılmış bir video için başlayan bu rutin, internetin en dikkat çeken dijital sanat çalışmalarından birine dönüştü.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Sultan, 18 yaşında bilgisayarının önünde selfie çekmeye başlamıştı. Amaç, mezuniyet videosunda zamanın geçişini göstermekti. Fakat hazırladığı çalışma kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi ve fotoğraflar NFT olarak satışa sunuldu.

3 dolarlık fotoğraf, 1 milyon dolara ulaştı.

Sultan, NFT’leri başlangıçta “kimse almaz” diyerek sadece 3 dolardan listeledi. Ancak bir ünlü şefin koleksiyonu fark edip sosyal medyada paylaşmasıyla işler değişti. Dünya genelinden koleksiyonerler, Sultan’ın fotoğraflarına sahip olmak için adeta yarıştı.

Fiyatlar hızla yükseldi, bazı kareler 800 doların üzerine çıktı ve birkaç gün içinde Sultan’ın kazancı 1 milyon doları geçti.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
