Sadece Selfie Çekerek Milyoner Olan 22 Yaşındaki Çocuğun Elon Musk'a Taş Çıkartan Hikayesi

Endonezyalı 22 yaşındaki Sultan Gustaf Al-Gazali, herkesin günlük bir alışkanlık olarak gördüğü selfie çekmeyi milyoner olmanın kapısını açan bir fırsata dönüştürdü. Beş yıl boyunca her gün kendisinin fotoğrafını çeken genç girişimci, bu kareleri NFT olarak satışa sunarak kısa sürede milyon dolarlık bir başarıya imza attı.

Kaynak: Sözcü