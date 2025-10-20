onedio
Yaklaşık 1 Milyon TL Ödedi: Burun Estetiği Yüzünden Michael Jackson'a Benzetilen Kadın İsyan Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 18:02

İngiltere’de yaşayan Lay, hayalini kurduğu “Pixie” buruna kavuşmak için tam üç kez ameliyat masasına yattı. Toplamda yaklaşık 1 milyon TL harcayan genç kadın, sonunda istediği görünüme ulaşsa da sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “Michael Jackson’a benzemekle” suçlanınca sessizliğini bozdu.

Genç bir kadın, hayalini kurduğu burna kavuşmak için 18 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) harcadı.

Hatta burnunun yeniden şekillenmesi için kaburgasından parça aldırdı. Ancak internetteki bazı kullanıcılar onu Michael Jackson’a benzetmekten geri kalmadı.

İngiltere’de yaşayan Lay, 13 yaşındayken burnundan rahatsızlık duymaya başladığını ve o yaşlardan itibaren estetik yaptırmak istediğini anlattı.

Yıllar içinde üç kez ameliyat geçiren Lay, sonunda istediği sonuca ulaşsa da bu süreçte hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük bedeller ödedi.

20 yaşına geldiğinde burnunu değiştirmeye karar verdi. Ancak ilk ameliyatını yaptırdığı kliniği seçerken hiçbir araştırma yapmadığını itiraf etti:

Google’da ‘rhinoplasty Manchester’ yazdım, ilk çıkan kliniğe gittim. Yorumlara bile bakmadım. İlk başta iyi görünüyordu ama birkaç ay sonra burnum çöktü.”

Doktorun fazla kemik ve kıkırdak aldığı ortaya çıktı. Lay, burnu yeniden inşa ettirmek zorunda kaldı. İkinci ameliyatını ise Türkiye’de yaptırdı:

“Bu kez kaburgamdan kıkırdak alıp burnuma yerleştirdiler. İlkinden çok daha iyiydi ama hayalimdeki burun hâlâ değildi.”

Metehan Bozkurt
