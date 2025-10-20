Yaklaşık 1 Milyon TL Ödedi: Burun Estetiği Yüzünden Michael Jackson'a Benzetilen Kadın İsyan Etti
İngiltere’de yaşayan Lay, hayalini kurduğu “Pixie” buruna kavuşmak için tam üç kez ameliyat masasına yattı. Toplamda yaklaşık 1 milyon TL harcayan genç kadın, sonunda istediği görünüme ulaşsa da sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “Michael Jackson’a benzemekle” suçlanınca sessizliğini bozdu.
Genç bir kadın, hayalini kurduğu burna kavuşmak için 18 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon TL) harcadı.
İngiltere’de yaşayan Lay, 13 yaşındayken burnundan rahatsızlık duymaya başladığını ve o yaşlardan itibaren estetik yaptırmak istediğini anlattı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
