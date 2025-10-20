Yaklaşık 1 Milyon TL Ödedi: Burun Estetiği Yüzünden Michael Jackson'a Benzetilen Kadın İsyan Etti

Yıllar içinde üç kez ameliyat geçiren Lay, sonunda istediği sonuca ulaşsa da bu süreçte hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük bedeller ödedi.

20 yaşına geldiğinde burnunu değiştirmeye karar verdi. Ancak ilk ameliyatını yaptırdığı kliniği seçerken hiçbir araştırma yapmadığını itiraf etti:

“Google’da ‘rhinoplasty Manchester’ yazdım, ilk çıkan kliniğe gittim. Yorumlara bile bakmadım. İlk başta iyi görünüyordu ama birkaç ay sonra burnum çöktü.”

Doktorun fazla kemik ve kıkırdak aldığı ortaya çıktı. Lay, burnu yeniden inşa ettirmek zorunda kaldı. İkinci ameliyatını ise Türkiye’de yaptırdı:

“Bu kez kaburgamdan kıkırdak alıp burnuma yerleştirdiler. İlkinden çok daha iyiydi ama hayalimdeki burun hâlâ değildi.”