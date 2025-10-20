"Annen Böyle Gözüküyordu" Diyerek İlerideki Çocuklarına Selam Çakan X Kullanıcıları
Ebeveyn olma hayali hepimizin bir yerinde gizli. Kendi anne babamıza bakarken, “Ben de bir gün böyle olur muyum?” diye düşünmeden edemiyoruz.
İşte X’te son günlerde tam da bu duygudan doğan bir akım başladı. Kullanıcılar eski ya da güncel fotoğraflarını “Annen böyle gözüküyordu.” notuyla paylaştı. Bu akımla kullanıcılar, hem bugünkü hallerini geleceğe saklıyor hem de ilerideki çocuklarına tatlı bir selam gönderiyor.
Siz neler düşünüyorsunuz?
