onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
2025’in En Değerli 10 Otomobil Markası Açıklandı

2025’in En Değerli 10 Otomobil Markası Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 15:32

Dünyanın en prestijli marka danışmanlık şirketlerinden biri olan Interbrand, 2025 yılı “En İyi Küresel Markalar” raporunu yayımladı. 2000 yılından bu yana yayınlanan bu rapor, markaları finansal performans, tüketici tercihlerine etkisi ve gelecekteki gelir potansiyeli gibi kriterlerle değerlendiriyor.

Teknoloji devleri listenin üst sıralarında yer alırken, otomobil markaları 10’uncu basamaktan başlayarak sıralamada dikkat çekiyor. İşte 2025’in en değerli otomobil markaları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Porsche – 15 milyar dolar

10. Porsche – 15 milyar dolar

57’nci sıradaki Porsche, kurucusu Ferdinand Porsche’nin Almanya’daki tartışmalı geçmişiyle dikkat çekiyor. 1934’te halk otomobilini tasarlayan Porsche, Volkswagen Beetle’ın doğmasına vesile oldu. Savaş sonrası ise Volkswagen ve Porsche ayrı markalar olarak yoluna devam etti.

9. Volkswagen – 15 milyar dolar

9. Volkswagen – 15 milyar dolar

Alman markalarından Volkswagen, 56’ncı sırada bulunuyor. Dünya genelinde 115 üretim tesisiyle faaliyet gösteren şirket, özellikle elektrikli ve hibrit modellere yoğunlaşıyor.

8. Ferrari – 15,4 milyar dolar

8. Ferrari – 15,4 milyar dolar

Lüks spor otomobil deyince akla ilk gelen Ferrari, Enzo Ferrari’nin mirasıyla bugün Fiat Grubu’nun altında. Araç başına yüksek kâr marjıyla bilinen Ferrari, 54’üncü sırada yer alıyor.

7. Audi – 15,4 milyar dolar

7. Audi – 15,4 milyar dolar

Volkswagen Grubu’nun lüks markası Audi, 2018’de tamamen elektrikli ilk modeli e-tron’u piyasaya sürdü. 52’nci sıradaki marka, dünya çapında 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

6. Hyundai – 24,6 milyar dolar

6. Hyundai – 24,6 milyar dolar

Koreli otomobil devi Hyundai, kısa sürede küresel pazarda önemli bir oyuncu haline geldi. Elektrikli araç üretiminde iddialı olan marka, Türkiye’de de üretim planlarıyla dikkat çekiyor. 30’uncu sırada yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Honda – 24,8 milyar dolar

5. Honda – 24,8 milyar dolar

29’uncu sıradaki Honda, hibrit motor teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Geçen yıl Nissan ve Mitsubishi ile birleşme girişimi son anda gerçekleşmedi.

4. Tesla – 29,5 milyar dolar

4. Tesla – 29,5 milyar dolar

Elon Musk’ın öncülüğünde kısa sürede yükselen Tesla, 25’inci sırada bulunuyor. Şirket, elektrikli araç sektöründe devrim niteliğinde yenilikler üretse de son dönemde değerinde düşüş yaşandı.

3. BMW – 46,8 milyar dolar

3. BMW – 46,8 milyar dolar

Uçak motorlarından otomobile uzanan yolculuğuyla BMW, 2025’te dünyanın en değerli üçüncü otomobil markası konumunda. 14’üncü sıradaki marka, elektrikli araçlara geçişte öncü olmayı hedefliyor.

2. Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar

2. Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar

Dünyanın ilk seri üretim otomobillerini geliştiren Mercedes-Benz, 10’uncu sıradaki küresel markalar arasında yer alıyor. EQ alt markasıyla elektrikli mobiliteye yatırım yapıyor.

1. Toyota – 74,2 milyar dolar

1. Toyota – 74,2 milyar dolar

Üst üste 22’nci kez dünyanın en değerli otomobil markası seçilen Toyota, 6’ıncı sıradaki küresel markalar arasında yer alıyor. Hibritten hidrojen yakıt hücreli araçlara kadar çoklu mobilite stratejisiyle piyasa değerini bu yıl da artırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın