2025’in En Değerli 10 Otomobil Markası Açıklandı
Dünyanın en prestijli marka danışmanlık şirketlerinden biri olan Interbrand, 2025 yılı “En İyi Küresel Markalar” raporunu yayımladı. 2000 yılından bu yana yayınlanan bu rapor, markaları finansal performans, tüketici tercihlerine etkisi ve gelecekteki gelir potansiyeli gibi kriterlerle değerlendiriyor.
Teknoloji devleri listenin üst sıralarında yer alırken, otomobil markaları 10’uncu basamaktan başlayarak sıralamada dikkat çekiyor. İşte 2025’in en değerli otomobil markaları...
10. Porsche – 15 milyar dolar
9. Volkswagen – 15 milyar dolar
8. Ferrari – 15,4 milyar dolar
7. Audi – 15,4 milyar dolar
6. Hyundai – 24,6 milyar dolar
5. Honda – 24,8 milyar dolar
4. Tesla – 29,5 milyar dolar
3. BMW – 46,8 milyar dolar
2. Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar
1. Toyota – 74,2 milyar dolar
