Herkes Önlerinde Saygıyla Eğiliyor: En Asil Burçlar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 13:31

Herkesin saygıyla baktığı burçlar açıklandı. Duruşları, karakterleri ve asil tavırlarıyla öne çıkan en asil burçlar sıralandı.

İşte Tuğba Karadayı'ya göre en asil burçlar...

Astrolog Tuğba Karadayı, en asil burçları açıkladı.

Asaleti sağlayan birçok element var.

Astrolog Tuğba Karadayı'nın açıkladığına göre en asıl burçlar sırasıyla,

  • Terazi

  • Boğa

  • Balık

  • Aslan

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
