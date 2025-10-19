Flört Uygulamalarında Yeni Tuzak: Chatfishing Nedir?

The Guardian’ın aktardığına göre 36 yaşındaki işletme sahibi Rachel, Hinge üzerinden eşleştiği adamla üç haftadır yazıştıktan sonra ilk buluşmasını gerçekleştirmek için bir barın önünde bekliyordu.

Rachel, “Hep ucu açık sorular soruyordu. İlişkilerde bağlanma stilleri hakkında okuduklarını anlatıyor, böylece kendimi daha iyi tanımama yardımcı oluyordu. Tam aradığım insandı” diyor. Yazışmalarında hem şaka yapıyor, hem de çocukluk travmaları veya aşktan beklentiler gibi derin konuları konuşuyorlardı.

Fakat buluşmada işler değişti. Adam kibar ve hoştu, ama Rachel beklediği nüktedanlığı ve kıvrak zekayı bulamıyordu. Sohbet tekliyor, ara sıra telefonuna bakıyordu. Rachel, “Sanki hiç konuşmadığım biriyle oturuyordum” diyerek şüphelerini dile getiriyor. Üç hafta boyunca yapılan sohbetlerin arkasında yapay zekâ desteği olabileceğini düşündü ve ilişkiyi başlamadan bitirdi.