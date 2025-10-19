Flört Uygulamalarında Yeni Tuzak: Chatfishing Nedir?
Bir zamanlar flört uygulamalarında basit mesajlaşmalar yeterliyken, artık yazışmaların ardında bambaşka bir gerçek olabilir. “Chatfishing” adı verilen bu tuzak, karşınızdaki kişinin gerçek duygularını değil, yapay zekâ tarafından üretilmiş sohbetleri görmenize yol açıyor. Peki, Chatfishing tam olarak ne demek ve nasıl anlaşılır?
Yapay zeka 'dating' işine de el attı.
Rachel isimli bir kişi de bu sürece mükemmel bir örnek.
Chatfishing Nedir?
Uzman Ne Diyor?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
