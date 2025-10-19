onedio
Flört Uygulamalarında Yeni Tuzak: Chatfishing Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 11:08 Son Güncelleme: 19.10.2025 - 11:20

Bir zamanlar flört uygulamalarında basit mesajlaşmalar yeterliyken, artık yazışmaların ardında bambaşka bir gerçek olabilir. “Chatfishing” adı verilen bu tuzak, karşınızdaki kişinin gerçek duygularını değil, yapay zekâ tarafından üretilmiş sohbetleri görmenize yol açıyor. Peki, Chatfishing tam olarak ne demek ve nasıl anlaşılır?

Yapay zeka 'dating' işine de el attı.

Yapay zekâ ile şekillenen sohbetler. Artık flört uygulamalarında, bilgisayar üretimi çekiciliğe ve zekâya karşı tetikte olmak gerekiyor.

Rachel isimli bir kişi de bu sürece mükemmel bir örnek.

The Guardian’ın aktardığına göre 36 yaşındaki işletme sahibi Rachel, Hinge üzerinden eşleştiği adamla üç haftadır yazıştıktan sonra ilk buluşmasını gerçekleştirmek için bir barın önünde bekliyordu.

Rachel, “Hep ucu açık sorular soruyordu. İlişkilerde bağlanma stilleri hakkında okuduklarını anlatıyor, böylece kendimi daha iyi tanımama yardımcı oluyordu. Tam aradığım insandı” diyor. Yazışmalarında hem şaka yapıyor, hem de çocukluk travmaları veya aşktan beklentiler gibi derin konuları konuşuyorlardı.

Fakat buluşmada işler değişti. Adam kibar ve hoştu, ama Rachel beklediği nüktedanlığı ve kıvrak zekayı bulamıyordu. Sohbet tekliyor, ara sıra telefonuna bakıyordu. Rachel, “Sanki hiç konuşmadığım biriyle oturuyordum” diyerek şüphelerini dile getiriyor. Üç hafta boyunca yapılan sohbetlerin arkasında yapay zekâ desteği olabileceğini düşündü ve ilişkiyi başlamadan bitirdi.

Chatfishing Nedir?

Chatfishing, flört uygulamalarında yapay zekâ ile sahte duygusal bağ kurma demek. Karşındaki kişi kusursuz cevaplar yazıyor gibi görünse de, çoğu zaman bu cümleleri algoritmalar üretiyor. Bu yeni trend, modern flört dünyasının tükenmişliğini ve sürekli “en iyi halini sergileme” baskısını yansıtıyor.

Uzman Ne Diyor?

İlişki uzmanı Paul C. Brunson’a göre yapay zekâ, iletişimi kolaylaştıran bir araç olabilir: “Yapay zekânın pek çok insana yardımcı olma potansiyeli var. Ama bağımlılık seviyesine ve kullanım amacına bağlı.”

Brunson’ın tavsiyesi basit: “Eşleştiğiniz kişiyle bir an önce yüz yüze buluşun. Böylece güvenilir olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Yapay zekâ, yüz yüze kimyayı etkilemez, sadece kapıyı aralar.”

Flört uygulamaları artık romantizmi sınırsız seçeneklerle dolu bir piyasaya dönüştürürken, bizler de ‘en iyi halimize’ odaklanan birer meta hâline geliyoruz. Gerçek bağ kurmanın kestirme yolu yok; insanlarla kurulan ilişkiler, algoritmaların değil, yüz yüze deneyimlerin sonucu ortaya çıkar.

