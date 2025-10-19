Yolda Yürürken Başı Eğik Tutmanın Beyni Etkilediği Ortaya Çıktı

Ancak bilim insanlarına göre bu basit alışkanlık, yalnızca duruşumuzu değil, beynimizin çalışma biçimini de etkiliyor.

Tokyo Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, başın eğilme açısının ruh hâliyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre başını öne eğen kişiler daha düşük enerji ve moralsizlik eğilimindeyken, dik durup ileriye bakan kişiler daha pozitif ve kendinden emin hissediyor. Bu durum, “postüral geribildirim” olarak adlandırılıyor. Yani vücut duruşumuz, beynimize duygularımızı etkileyen sinyaller gönderiyor.