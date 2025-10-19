onedio
Yolda Yürürken Başı Eğik Tutmanın Beyni Etkilediği Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
19.10.2025 - 09:56

Yeni araştırmalar, yolda başı eğik tutarak yürümenin yalnızca boyun ve omurga sağlığını değil, zihinsel dengeyi ve ruh hâlini de etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, basit gibi görünen bu duruş alışkanlığı beynin duygusal merkezlerini doğrudan etkileyerek kişide yorgunluk, stres ve motivasyon düşüklüğü hissi yaratabiliyor.

Günlük hayatta çoğumuz farkında olmadan başımızı öne eğerek yürüyoruz.

Ancak bilim insanlarına göre bu basit alışkanlık, yalnızca duruşumuzu değil, beynimizin çalışma biçimini de etkiliyor.

Tokyo Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, başın eğilme açısının ruh hâliyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre başını öne eğen kişiler daha düşük enerji ve moralsizlik eğilimindeyken, dik durup ileriye bakan kişiler daha pozitif ve kendinden emin hissediyor. Bu durum, “postüral geribildirim” olarak adlandırılıyor. Yani vücut duruşumuz, beynimize duygularımızı etkileyen sinyaller gönderiyor.

Benzer şekilde Güney Kore’de yapılan nörofizyolojik bir çalışma da öne eğik baş duruşunun beyin dalgalarını değiştirdiğini gösterdi.

Bu pozisyonda beyin, stres benzeri bir uyarılma hâline geçiyor; kişi farkında olmadan zihinsel olarak daha yorgun hissedebiliyor.

Psikologlar, yürüyüş biçimimizin ruh halimizi hem yansıttığını hem de şekillendirdiğini söylüyor. Üzgün insanlar genellikle başı eğik ve kısa adımlarla yürürken, mutlu bireylerin adımları daha geniş ve dik bir duruşa sahip.

Uzmanlar, beynin daha dengeli çalışması ve stresin azalması için dik duruşu alışkanlık haline getirmeyi öneriyor.

Telefonu göz hizasında tutmak, omuzları geriye almak ve zaman zaman postürü düzeltmek hem boyun sağlığını hem ruh hâlini olumlu etkiliyor.

Bozkurt

İskandinav ülkelerinin tek derdi bu olabilir.