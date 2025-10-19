Yolda Yürürken Başı Eğik Tutmanın Beyni Etkilediği Ortaya Çıktı
Yeni araştırmalar, yolda başı eğik tutarak yürümenin yalnızca boyun ve omurga sağlığını değil, zihinsel dengeyi ve ruh hâlini de etkilediğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, basit gibi görünen bu duruş alışkanlığı beynin duygusal merkezlerini doğrudan etkileyerek kişide yorgunluk, stres ve motivasyon düşüklüğü hissi yaratabiliyor.
Günlük hayatta çoğumuz farkında olmadan başımızı öne eğerek yürüyoruz.
Benzer şekilde Güney Kore’de yapılan nörofizyolojik bir çalışma da öne eğik baş duruşunun beyin dalgalarını değiştirdiğini gösterdi.
Uzmanlar, beynin daha dengeli çalışması ve stresin azalması için dik duruşu alışkanlık haline getirmeyi öneriyor.
