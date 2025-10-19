onedio
Tüm Dilekleri Gerçekleştiren Sihirli Duvar Kağıdı Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 09:22

Geçtiğimiz günlerde X'te paylaşılan bir duvar kağıdı gündem olmuştu. Paylaşan kişi, 'Aşk, kariyer, para, şans anlamında şifa enerjisinin hayatınıza akması, yarım hissettiğiniz konularda tamamlanma hissini yaşamanız amacıyla reiki enerjisiyle kodladığım duvar kağıdı.' notuyla paylaştı. Fakat bu duvar kağıdını kullandıktan sonra dilekleri gerçekleşenler de vardı, gerçekleşmeyen de. Haliyle goygoycular da boş durmadı.

Paylaşım şöyleydi:

'Aşk, kariyer, para, şans anlamında şifa enerjisinin hayatınıza akması, yarım hissettiğiniz konularda tamamlanma hissini yaşamanız amacıyla reiki enerjisiyle kodladığım duvar kağıdı.' notuyla paylaşılan duvar kağıdı sosyal medyada gündem oldu.

Bu duvar kağıdını kullananların bazı dilekleri 'gerçek' oldu. Tabii işi şakaya vuranlar da vardı.

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

Sizde işe yaradı mı?

Yorumlarda buluşalım!

