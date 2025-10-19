Tüm Dilekleri Gerçekleştiren Sihirli Duvar Kağıdı Goygoy Malzemesi Oldu
Geçtiğimiz günlerde X'te paylaşılan bir duvar kağıdı gündem olmuştu. Paylaşan kişi, 'Aşk, kariyer, para, şans anlamında şifa enerjisinin hayatınıza akması, yarım hissettiğiniz konularda tamamlanma hissini yaşamanız amacıyla reiki enerjisiyle kodladığım duvar kağıdı.' notuyla paylaştı. Fakat bu duvar kağıdını kullandıktan sonra dilekleri gerçekleşenler de vardı, gerçekleşmeyen de. Haliyle goygoycular da boş durmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Sizde işe yaradı mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın