Artık Bilim de Onayladı: Evde Köpek Besleyenler Daha Uzun ve Mutlu Yaşıyor
Florida Atlantic Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, köpeklerle kurulan bağın yalnızca duygusal değil, biyolojik açıdan da gençleştirici etkiler yarattığını ortaya koydu. Özellikle orta yaşlı kadınlarda köpek sahipliği, stres ve yalnızlık hissini azaltırken, hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu etki “doğal bir gençlik iksiri” kadar güçlü.
Florida Atlantic Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırma, köpeklerle kurulan bağın yalnızca duygusal değil, biyolojik olarak da yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösterdi.
Köpeklerle Yaşam “Biyolojik Gençlik” Getiriyor
Günlük Yürüyüşler Egzersiz Yerine Geçiyor
Her gün aynı coşkuyla sahiplerini karşılamaları, özellikle mevsim geçişlerinde sık yaşanan ruhsal dalgalanmalara iyi geliyor.
köpek olan eve melek gelmez, köpeğe dokununca abdestin kaçar gibi inançlara sahip bir toplumda, kime ne anlatmaya çalıştığınızı anlamış değilim.
Kesinlikle katılıyorum. Biz eşimle sabah siniri olan insanlarız. Bu sorunu % de 70 düşürdü. Sabahki şirinlikleri sanırım ruh halimizi dengeliyor 🧡
benimki rahmetli olduktan sonra başka "birini" alamadık.. sokak itleriyle idare ediyoruz ama eve alamadıktan sonra tırt...