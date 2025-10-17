Artık Bilim de Onayladı: Evde Köpek Besleyenler Daha Uzun ve Mutlu Yaşıyor

Eve dönüşteki neşeli karşılama, yalnızlık hissini azaltıyor ve moral kaynağına dönüşüyor. Uzmanlara göre köpeklerle geçirilen birkaç dakika bile, etkisi ölçülebilir bir “mikrodoz terapi” yaratabiliyor.

Parkta yapılan kısa bir yürüyüş, tanımadığınız biriyle kurulan bir sohbet… Köpek sahipleri farkında olmadan sosyal çevrelerini de genişletiyor. Bu da insanın kendini daha bağlı, daha dengeli hissetmesine yardımcı oluyor. Üstelik köpekler yüksek ses, gerginlik ve agresif davranışlardan hoşlanmadığı için sahiplerini daha sabırlı, daha sakin bireylere dönüştürüyor.