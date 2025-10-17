onedio
Artık Bilim de Onayladı: Evde Köpek Besleyenler Daha Uzun ve Mutlu Yaşıyor

Artık Bilim de Onayladı: Evde Köpek Besleyenler Daha Uzun ve Mutlu Yaşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
17.10.2025 - 14:36

Florida Atlantic Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, köpeklerle kurulan bağın yalnızca duygusal değil, biyolojik açıdan da gençleştirici etkiler yarattığını ortaya koydu. Özellikle orta yaşlı kadınlarda köpek sahipliği, stres ve yalnızlık hissini azaltırken, hücre yaşlanmasını yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu etki “doğal bir gençlik iksiri” kadar güçlü.

Florida Atlantic Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırma, köpeklerle kurulan bağın yalnızca duygusal değil, biyolojik olarak da yaşlanmayı yavaşlatabileceğini gösterdi.

Bilim insanlarına göre özellikle orta yaşlı kadınlarda köpek sahipliği, stresin azalmasına, yalnızlığın hafiflemesine ve hücresel yaşlanmanın yavaşlamasına katkı sağlıyor.

Köpeklerle Yaşam “Biyolojik Gençlik” Getiriyor

Köpeklerle Yaşam "Biyolojik Gençlik" Getiriyor

Araştırmada, köpeklerle düzenli etkileşimde bulunan katılımcıların telomer (yaşlanma göstergesi) sağlığının daha iyi olduğu gözlemlendi. Uzmanlar, bunun “biyolojik gençleşme” anlamına geldiğini söylüyor. Kısacası, köpeğinizle vakit geçirmek hem kalbinize hem hücrelerinize iyi geliyor.

Günlük Yürüyüşler Egzersiz Yerine Geçiyor

Günlük Yürüyüşler Egzersiz Yerine Geçiyor

Bu zorunlu rutin, farkında olmadan düzenli fiziksel aktivite sağlamanın en doğal yollarından biri. Günlük yürüyüşler hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem de ruh halini dengeliyor. Doğada geçirilen zamanın stres seviyesini düşürdüğü ve zihni sakinleştirdiği de araştırmalarla destekleniyor.

Her gün aynı coşkuyla sahiplerini karşılamaları, özellikle mevsim geçişlerinde sık yaşanan ruhsal dalgalanmalara iyi geliyor.

Her gün aynı coşkuyla sahiplerini karşılamaları, özellikle mevsim geçişlerinde sık yaşanan ruhsal dalgalanmalara iyi geliyor.

Eve dönüşteki neşeli karşılama, yalnızlık hissini azaltıyor ve moral kaynağına dönüşüyor. Uzmanlara göre köpeklerle geçirilen birkaç dakika bile, etkisi ölçülebilir bir “mikrodoz terapi” yaratabiliyor.

Parkta yapılan kısa bir yürüyüş, tanımadığınız biriyle kurulan bir sohbet… Köpek sahipleri farkında olmadan sosyal çevrelerini de genişletiyor. Bu da insanın kendini daha bağlı, daha dengeli hissetmesine yardımcı oluyor. Üstelik köpekler yüksek ses, gerginlik ve agresif davranışlardan hoşlanmadığı için sahiplerini daha sabırlı, daha sakin bireylere dönüştürüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
ferit öztürk

köpek olan eve melek gelmez, köpeğe dokununca abdestin kaçar gibi inançlara sahip bir toplumda, kime ne anlatmaya çalıştığınızı anlamış değilim.

moonlight

Kesinlikle katılıyorum. Biz eşimle sabah siniri olan insanlarız. Bu sorunu % de 70 düşürdü. Sabahki şirinlikleri sanırım ruh halimizi dengeliyor 🧡

Kılıç

benimki rahmetli olduktan sonra başka "birini" alamadık.. sokak itleriyle idare ediyoruz ama eve alamadıktan sonra tırt...