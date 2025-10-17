onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: Kola ile Tuvalet Temizlenir mi?

Uzmanlar Açıkladı: Kola ile Tuvalet Temizlenir mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 13:09

Ev temizliğinde son dönemde sıkça konuşulan ilginç bir yöntem gündem oldu. Özellikle klozetin iç kısmında zamanla oluşan kireç ve leke birikimlerine karşı etkili olduğu öne sürülen bu yöntem sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Kola gerçekten klozet temizliğinde işe yarıyor mu, yoksa bu sadece bir şehir efsanesi mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kola sadece ferahlatıcı bir içecek değil, aynı zamanda evdeki bazı temizlik sorunlarına da pratik bir çözüm sunabiliyor.

Pek çok kişi, klozetin dibinde biriken kireç ve lekeleri ne kadar ovsa da çıkaramıyor. Ancak uzmanlara göre, bir miktar kola dökmek bu inatçı tabakayı çözmek ve yüzeyi yeniden parlatmak için etkili bir yöntem.

Temizlik uzmanları, kolanın içeriğinde bulunan fosforik ve karbonik asidin, kireç oluşumunu çözmede önemli rol oynadığını belirtiyor.

Temizlik uzmanları, kolanın içeriğinde bulunan fosforik ve karbonik asidin, kireç oluşumunu çözmede önemli rol oynadığını belirtiyor.

Bu doğal asitler, sert kimyasallar kadar güçlü olmasa da yüzeyi aşındırmadan lekeleri yumuşatıyor ve çözülmelerine yardımcı oluyor. Üstelik çamaşır suyu gibi ürünlere kıyasla daha uygun fiyatlı ve daha az zararlı.

“Elbette kola mikropları öldürmez, çünkü antibakteriyel bir etkisi yoktur” diyor uzmanlar.

“Ancak görünür lekeleri gidermek, kireç tabakasını azaltmak ve klozeti daha temiz göstermek için oldukça işe yarar.”

Kola ile Klozet Temizliği Nasıl Yapılır?

Kola ile Klozet Temizliği Nasıl Yapılır?

Gerekenler:

  • 1 kutu veya şişe kola

  • Klozet fırçası

  • Kağıt havlu veya bez

Uygulama:

  • Kolayı klozetin iç kenarından yavaşça dökün. Özellikle lekeli veya kireçli bölgelere temas ettiğinden emin olun.

  • En az 1 saat bekletin. Daha zorlu lekeler için gece boyunca bekletmek daha etkili olur.

  • Ardından klozeti fırçalayarak biriken kalıntıları temizleyin.

  • Son olarak sifonu çekin ve gerekirse dış kısmı nemli bir bezle silin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın