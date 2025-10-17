Nobel Ödüllü Ekonomistten Yapay Zeka Uyarısı: İşsizlik Kapıda
Yapay zeka hızla hayatımıza girerken, iş dünyası ve ekonomi üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Howitt, bu teknolojinin işsizliği artırma ve gelir adaletsizliğini derinleştirme riskine karşı uyarıda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerinden Peter Howitt, yapay zekanın yol açabileceği sosyo-ekonomik krizlere dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Howitt, yapay zekanın sadece düşük vasıflı işleri değil, yüksek nitelikli meslekleri de dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.
Nobel ödülünü “Yenilik ve Yıkım Teorisi” çalışmalarıyla alan Howitt, teknolojik ilerlemenin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini yıllardır inceliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın