Nobel Ödüllü Ekonomistten Yapay Zeka Uyarısı: İşsizlik Kapıda

17.10.2025 - 11:17

Yapay zeka hızla hayatımıza girerken, iş dünyası ve ekonomi üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Howitt, bu teknolojinin işsizliği artırma ve gelir adaletsizliğini derinleştirme riskine karşı uyarıda bulundu.

Bu yılın Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerinden Peter Howitt, yapay zekanın yol açabileceği sosyo-ekonomik krizlere dikkat çekti.

Howitt, yöneticileri hemen aksiyon almaya çağırdı.

Yapay zeka teknolojileri hızla hayatımıza girerken, olası riskler de gündeme geliyor. Nobel Fizik Ödüllü Geoffrey Hinton’ın felaket senaryolarına dair uyarılarından sonra, bu kez ekonomi alanında Nobel kazanmış bir isim benzer endişeleri dile getirdi. Howitt, özellikle yapay zekanın işgücü üzerindeki yıkıcı etkisine odaklanıyor.

Howitt, yapay zekanın sadece düşük vasıflı işleri değil, yüksek nitelikli meslekleri de dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bu durum, üretkenliği artırsa da gelir dağılımında ciddi uçurumlara yol açabilir. Howitt’e göre, bu sorunun toplumsal çözümü kendi kendine gerçekleşemez.

“Bu teknoloji muazzam fırsatlar sunuyor, ama aynı zamanda iş piyasasını derinden sarsma riski de taşıyor. Devletler, teknolojik dönüşümün toplumsal maliyetini göz ardı edemez” diyor.

Nobel ödülünü “Yenilik ve Yıkım Teorisi” çalışmalarıyla alan Howitt, teknolojik ilerlemenin ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini yıllardır inceliyor.

Kendisi, teknolojik devrimlerin tarih boyunca krizler kadar fırsatlar da getirdiğini hatırlatıyor ancak bu kez değişimin hızının çok daha yüksek olduğunu vurguluyor.

“Nasıl bir yol izleyeceğimizi henüz kimse bilmiyor.”

