1 Gramı 140 Milyon Dolar: GPS’te Devrim Yaratacak Madde Akıllı Telefonlara Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 10:09

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, gramı 140 milyon dolar değerindeki nadir bir maddeyle GPS teknolojisinde çığır açmayı hedefliyor. Bu madde atom saatlerini küçülterek akıllı telefon ve giyilebilir cihazlara sığdırabilecek kadar küçük bir sistem sunuyor. Böylece navigasyon sinyalin zayıf olduğu yerlerde bile milimetre hassasiyetinde çalışabilecek.

Oxford Üniversitesi’ndeki bilim insanları, gramı 140 milyon dolar değerindeki nadir bir maddeyle GPS teknolojisinde çığır açmayı hedefliyor.

“Azot Atom Tabanlı Endohedral Fulleren” adlı bu madde, atom saatlerini küçülterek akıllı telefon ve giyilebilir cihazlara sığdırabilecek kadar küçük bir sisteme dönüştürülebiliyor.

Atom saatleri, zamanı atomların titreşimlerinden ölçerek GPS sinyallerine hassas veri gönderiyor.

Ancak günümüzde bu sistemler oldukça büyük ve bazıları oda büyüklüğünde. Yeni teknoloji sayesinde aynı hassasiyet, bir telefon boyutunda sağlanabilecek. Böylece navigasyon sistemleri, sinyalin kesildiği tünellerde veya uzak bölgelerde bile milimetre seviyesinde doğrulukla çalışabilecek.

Bu gelişme yalnızca telefonları değil, otonom araçları da etkileyecek.

Araç içi atom saatleri, konum verilerini neredeyse hatasız hesaplayarak sürücüsüz sistemlerin güvenliğini artıracak. Oxford ekibi, Tesla gibi markalar için bunun büyük bir avantaj olacağını vurguluyor.

Fulleren maddesi, karbon atomlarından oluşan minik bir kafes yapısına sahip ve ortasında bir azot atomu bulunuyor. Bu yapı, hem enerji depolamada hem de zaman ölçümünde olağanüstü kararlılık sağlıyor. Bilim insanları, madde ticarileştiğinde akıllı cihazlara entegre edilebilecek hale geleceğini belirtiyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Meloni

Telefonlar çok ucuzdu zaten. Bundan da koyun tam olsun.