1 Gramı 140 Milyon Dolar: GPS’te Devrim Yaratacak Madde Akıllı Telefonlara Geliyor
Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, gramı 140 milyon dolar değerindeki nadir bir maddeyle GPS teknolojisinde çığır açmayı hedefliyor. Bu madde atom saatlerini küçülterek akıllı telefon ve giyilebilir cihazlara sığdırabilecek kadar küçük bir sistem sunuyor. Böylece navigasyon sinyalin zayıf olduğu yerlerde bile milimetre hassasiyetinde çalışabilecek.
Atom saatleri, zamanı atomların titreşimlerinden ölçerek GPS sinyallerine hassas veri gönderiyor.
Bu gelişme yalnızca telefonları değil, otonom araçları da etkileyecek.
