Uzaydan Dünyayı 24 Saat Canlı İzleyebileceğimiz Yeni Kanal Kuruluyor

NASA
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
17.10.2025 - 07:30

Uzayı merak edenler için yepyeni bir dönem başladı. İngiltere merkezli Space Live kanalı, Dünya’yı uzaydan 4K kalitesinde, 24 saat boyunca kesintisiz olarak yayınlamaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na yerleştirilen kameralar, gezegenin farklı bölgelerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor.

Yapay zekâ destekli sistemle hazırlanan yayın; gün doğumları, fırtınalar ve kıtalar arası geçişleri eşsiz bir müzik eşliğinde sunuyor. ITV’nin teknoloji şirketi Sen ile yaptığı iş birliği sayesinde, izleyiciler artık uzayın sessizliğinde Dünya’nın dönüşünü evlerinden izleyebiliyor.

Uzay meraklılarını heyecanlandıracak yeni bir yayın projesi hayata geçti.

Space Live adlı televizyon kanalı, Dünya’yı uzaydan 4K kalitesinde, 24 saat kesintisiz olarak canlı yayınlamayabaşladı. Proje, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralarla gezegenin farklı açılarını izleme imkânı sunuyor.

İngiltere merkezli olarak başlatılan bu girişim, izleyicilere yalnızca görsel bir şölen değil; aynı zamanda anlık coğrafi ve meteorolojik veriler de sağlıyor. Görüntülere eşlik eden ambient tarzı müzik, izleme deneyimini daha huzurlu ve meditatif bir hale getiriyor.

Space Live, geleneksel program formatlarının aksine, hiç durmadan devam eden bir yayın akışı sunuyor.

İzleyiciler, uzay istasyonunun farklı bölümlerinden alınan üç ayrı kamerayla Dünya’yı gözlemleyebiliyor:

  • İstasyona bağlanma bölgesi,

  • Gün doğumu ve fırtınaları gösteren yatay görüş açısı,

  • Yeryüzüne doğrudan odaklanan kamera.

Bu sayede okyanuslar, dağ sıraları ve şehir ışıkları gibi detaylar, yüksek çözünürlüklü görüntülerle izlenebiliyor.

Projenin teknik kısmında, yapay zekâ destekli bir sistem görev yapıyor.

Bu sistem, Dünya üzerindeki anlık konumu, hava durumunu ve bölgesel bilgileri otomatik olarak yayın ekranına yansıtıyor. Ayrıca dijital bir takip aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun o anki konumunu sürekli güncelliyor.

İngiliz yayın devi ITV, teknoloji şirketi Sen ile iş birliği yaparak projeye 4K çözünürlüklü kameralar kazandırdı.

Bu sayede yayın hem yüksek netlikte hem de kesintisiz şekilde izlenebiliyor. Arka planda çalan loş müzik, izleyicinin dikkatini dağıtmadan görüntüleri destekliyor.

İlk izlenimlere göre, Space Live’ı deneyimleyen izleyiciler, uzaydan Dünya’yı izlerken büyüleyici bir dinginlik hissediyor. Ancak aynı kaynaklara göre, bir süre sonra bu deneyim, ekranda hareket eden bir ekran koruyucu etkisinedönüşebiliyor. Yine de birçok kişi bu yayını, çalışırken veya ders çalışırken “rahatlatıcı bir arka plan” olarak kullanmayı tercih ediyor.

Eğitici ve Estetik

Proje yalnızca görsel bir deneyim sunmakla kalmıyor; aynı zamanda öğretici bir kaynak olarak da değerlendiriliyor. Gerçek zamanlı coğrafi veriler, öğretmenler ve öğrenciler için yeni bir öğrenme aracı haline geliyor. The Guardian’a göre, Space Live, NASA’nın internet üzerinden yaptığı yayınlardan farklı olarak daha yüksek çözünürlük ve daha fazla bağlamsal bilgi sunuyor.

Bilimle Eğlenceyi Birleştiren Yeni Nesil Yayın

Uzaydan gelen bu sürekli yayın, dijital televizyonun geldiği noktayı da gösteriyor. 4K kameralar, yapay zekâ algoritmaları ve anlık takip sistemlerinin birleşimi, izleyicilere bilimle eğlenceyi harmanlayan yeni bir izleme deneyimi sunuyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
