Uzaydan Dünyayı 24 Saat Canlı İzleyebileceğimiz Yeni Kanal Kuruluyor
Uzayı merak edenler için yepyeni bir dönem başladı. İngiltere merkezli Space Live kanalı, Dünya’yı uzaydan 4K kalitesinde, 24 saat boyunca kesintisiz olarak yayınlamaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu’na yerleştirilen kameralar, gezegenin farklı bölgelerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor.
Yapay zekâ destekli sistemle hazırlanan yayın; gün doğumları, fırtınalar ve kıtalar arası geçişleri eşsiz bir müzik eşliğinde sunuyor. ITV’nin teknoloji şirketi Sen ile yaptığı iş birliği sayesinde, izleyiciler artık uzayın sessizliğinde Dünya’nın dönüşünü evlerinden izleyebiliyor.
Uzay meraklılarını heyecanlandıracak yeni bir yayın projesi hayata geçti.
Space Live, geleneksel program formatlarının aksine, hiç durmadan devam eden bir yayın akışı sunuyor.
Projenin teknik kısmında, yapay zekâ destekli bir sistem görev yapıyor.
İngiliz yayın devi ITV, teknoloji şirketi Sen ile iş birliği yaparak projeye 4K çözünürlüklü kameralar kazandırdı.
