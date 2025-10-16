Sosyal Medya Çocukların Zihnini Sessizce Çürütüyor: Hafıza ve Kelime Dağarcığı Mahvediyor

Katılımcılar, sosyal medya alışkanlıklarına göre üç gruba ayrıldı: Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayanlar, zamanla günde yaklaşık bir saate kadar çıkanlar ve günde üç saatin üzerinde vakit harcayanlar.

Sosyal medyada günde bir saat geçiren çocuklar, hiç kullanmayanlara göre okuma ve hafıza testlerinde bir-iki puan geride kaldı. Üç saatten fazla kullananlarda ise fark beş puana kadar çıktı.