Sosyal Medya Çocukların Zihnini Sessizce Çürütüyor: Hafıza ve Kelime Dağarcığı Mahvediyor

Sosyal Medya Çocukların Zihnini Sessizce Çürütüyor: Hafıza ve Kelime Dağarcığı Mahvediyor

Metehan Bozkurt
16.10.2025 - 14:45

Yeni araştırmalar, sosyal medyanın çocukların zihinsel gelişimini sanılandan çok daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre sosyal medyada geçirilen her ekstra dakika, okuma becerilerinden hafızaya kadar birçok bilişsel alanı olumsuz etkiliyor. Özellikle erken yaşta başlayan yoğun kullanımın, çocukların kelime dağarcığını ve dikkat süresini zayıflattığı belirtiliyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/10/15/health/...
Yeni bir araştırma, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

ABD’deki California Üniversitesi (UC San Francisco) tarafından yürütülen çalışmaya göre, sosyal medya platformlarında uzun vakit geçiren çocukların okuma, kelime bilgisi ve hafıza testlerinde daha düşük puanlar aldığı ortaya çıktı.

Araştırmada 9 ila 11 yaş arasındaki 6 binden fazla çocuk incelendi.

Katılımcılar, sosyal medya alışkanlıklarına göre üç gruba ayrıldı: Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmayanlar, zamanla günde yaklaşık bir saate kadar çıkanlar ve günde üç saatin üzerinde vakit harcayanlar.

Sosyal medyada günde bir saat geçiren çocuklar, hiç kullanmayanlara göre okuma ve hafıza testlerinde bir-iki puan geride kaldı. Üç saatten fazla kullananlarda ise fark beş puana kadar çıktı.

Uzmanlara göre bu durumun nedeni sadece “ekrana bakmak” değil.

Çocuk nörolojisi uzmanı Dr. Sanjeev Kothare, sosyal medyanın televizyon veya video izlemekten çok daha aktif bir deneyim olduğunu söylüyor.

“Televizyon izlerken bir yandan başka bir şey yapabilirsiniz, ama sosyal medya sürekli dikkat istiyor. Beyin, bu kadar etkileşim içinde kaldığında öğrenme ve hatırlama için yeterli kapasiteyi ayıramıyor.”

“Yorgunluk, odaklanma güçlüğü ve düşük akademik performans zincirleme şekilde birbirini tetikliyor”

Uzmanlar, çocukların sosyal medyada geçirdiği zamanı sınırlamanın yalnızca okul başarısını değil, ruh sağlığını da koruyabileceğini vurguluyor.

Kothare, “Yasaklamaktan ziyade olumlu pekiştirme işe yarar” diyerek ebeveynlere şu öneride bulunuyor:

“Sosyal medyadan uzak kaldıkları zamanlarda onları motive edin. Hafta sonu ekstra spor süresi, film izleme hakkı veya sevdikleri bir yemeği ödül olarak verebilirsiniz.”

