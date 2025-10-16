onedio
Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın En Zeki Ülkeleri Açıklandı!

16.10.2025 - 14:13

CEOWORLD Magazine’in yayımladığı 2025 raporu, dünyanın en zeki ülkelerini ortaya koydu. Asya ülkelerinin açık ara öne çıktığı listede Japonya, Tayvan ve Singapur ilk sıraları paylaştı. Ancak Türkiye’nin sıralaması hem şaşırttı hem de eğitim sistemine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Raporda; matematik, bilim ve problem çözme becerilerinin temel alındığı ülkelerin küresel ortalamayı açık farkla geçtiği vurgulanırken, Türkiye birçok ülkenin gerisinde kaldı.

Dünya genelinde IQ ortalamalarına göre en zeki ülkeler belirlendi.

CEOWORLD Magazine’in 2025 verilerine göre hazırlanan listede Asya ülkeleri dikkat çekici bir üstünlük sağlarken, Türkiye’nin sıralaması düşündürücü bir tablo ortaya koydu.

Rapora göre Japonya, Tayvan ve Singapur, yüksek IQ ortalamalarıyla zirvede yer alıyor.

Uzmanlar, bu ülkelerde çocukların küçük yaşta matematik ve bilimle tanışmasının, eğitim sistemlerinin ise problem çözme, yaratıcılık ve ekip çalışmasına odaklanmasının fark yarattığını vurguluyor. STEM temelli eğitim modellerinin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik gelişmeyi de desteklediği belirtiliyor.

Avrupa’dan Finlandiya, Almanya gibi ülkeler listeye girmeyi başardı, ancak Macaristan gibi bir zamanlar en zeki ülkeler arasında gösterilen ülkeler ilk 10’da yer alamadı. Japonya’nın uzun vadeli eğitim politikaları, Singapur’un akademik mükemmeliyet hedefleri ve Tayvan’ın teknoloji odaklı kalkınma stratejileri, bu başarıları tesadüf olmaktan çıkarıyor.

En Zeki 10 Ülke (IQ Ortalaması)

Türkiye’nin ortalaması ise 86.8 ile listede 100 ülke arasında alt sıralarda yer alıyor. Türkiye 77. sırada!

