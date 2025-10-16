Türkiye Kaçıncı Sırada? Dünyanın En Zeki Ülkeleri Açıklandı!

Uzmanlar, bu ülkelerde çocukların küçük yaşta matematik ve bilimle tanışmasının, eğitim sistemlerinin ise problem çözme, yaratıcılık ve ekip çalışmasına odaklanmasının fark yarattığını vurguluyor. STEM temelli eğitim modellerinin sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik gelişmeyi de desteklediği belirtiliyor.

Avrupa’dan Finlandiya, Almanya gibi ülkeler listeye girmeyi başardı, ancak Macaristan gibi bir zamanlar en zeki ülkeler arasında gösterilen ülkeler ilk 10’da yer alamadı. Japonya’nın uzun vadeli eğitim politikaları, Singapur’un akademik mükemmeliyet hedefleri ve Tayvan’ın teknoloji odaklı kalkınma stratejileri, bu başarıları tesadüf olmaktan çıkarıyor.