28 Yaşında Türkiye’de Yüz Germe Yaptıran Turistin Son Hali Gündem Oldu: “En İyi Versiyonum Oldum”

Toronto’dan Emily, geçen yıl 28 yaşında oldukça müdahaleci bir yüz germe operasyonu geçirdi ve sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiriyor.

Emily, BBC’ye verdiği röportajda, “Sadece en iyi versiyonum olmak istedim” dedi.

Kendini “glow up lideri” olarak tanımlayan influencer, yirmili yaşlarının ortalarında Karayipler’de çok zaman geçirdiğini ve sürekli partilere katılıp yeterince uyuyamadığını, bunun da yüzünü erken yaşlandırdığını belirtti.