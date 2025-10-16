onedio
28 Yaşında Türkiye’de Yüz Germe Yaptıran Turistin Son Hali Gündem Oldu: “En İyi Versiyonum Oldum”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 11:08

Toronto’dan Emily isimli bir kadın, 28 yaşında Türkiye’de yüz germe operasyonu geçirdi. Kendisi yeni görünümünden çok memnun ve doğal duran sonuçlarıyla “en iyi versiyonum oldum” diyor. Genç yaşta estetik cerrahi yaptırması sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bu tercihi tartışıyor.

İşte detaylar...

Son yıllarda kozmetik cerrahi, ünlüler arasında popülerlik kazanırken, genç yaşta estetik yaptıranlar da çoğalıyor.

Toronto’dan Emily, geçen yıl 28 yaşında oldukça müdahaleci bir yüz germe operasyonu geçirdi ve sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiriyor.

Emily, BBC’ye verdiği röportajda, “Sadece en iyi versiyonum olmak istedim” dedi.

Kendini “glow up lideri” olarak tanımlayan influencer, yirmili yaşlarının ortalarında Karayipler’de çok zaman geçirdiğini ve sürekli partilere katılıp yeterince uyuyamadığını, bunun da yüzünü erken yaşlandırdığını belirtti.

“Farklı cerrahi olmayan yöntemleri denedim ama hiçbiri işe yaramadı. O yüzden Türkiye’ye gidip yüzümü baştan aşağı yaptırmayı seçtim”

Operasyon öncesinde ailesine söylemediği için oldukça korkmuş. Herhangi bir sorun çıkması durumunda yardım alabileceği birinin olmayışı endişe yaratmış.

Operasyon sorunsuz geçmiş ve birkaç saat içinde Emily yeni bir yüze, yeni bir buruna kavuşmuş. Kendisi yeni görünümünü “gerçekten doğal” bulduğunu ifade ediyor.

