28 Yaşında Türkiye’de Yüz Germe Yaptıran Turistin Son Hali Gündem Oldu: “En İyi Versiyonum Oldum”
Toronto’dan Emily isimli bir kadın, 28 yaşında Türkiye’de yüz germe operasyonu geçirdi. Kendisi yeni görünümünden çok memnun ve doğal duran sonuçlarıyla “en iyi versiyonum oldum” diyor. Genç yaşta estetik cerrahi yaptırması sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bu tercihi tartışıyor.
Son yıllarda kozmetik cerrahi, ünlüler arasında popülerlik kazanırken, genç yaşta estetik yaptıranlar da çoğalıyor.
“Farklı cerrahi olmayan yöntemleri denedim ama hiçbiri işe yaramadı. O yüzden Türkiye’ye gidip yüzümü baştan aşağı yaptırmayı seçtim”
