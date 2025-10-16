Bilim İnsanları Uyardı: Mikroplastiklerden Kaçınmanın En Basit Yolu Isıdan Uzak Durmak
Günlük alışkanlıklarımız, fark etmeden vücudumuza mikroplastik taşımamıza neden olabiliyor. Son araştırmalar, özellikle sıcak içecek ve yiyeceklerle temasın bu parçacıkların miktarını artırdığını gösteriyor. Basit önlemlerle bu risk büyük ölçüde azaltılabiliyor.
Günlük hayatımızda fark etmeden milyonlarca mikroplastikle temas ediyoruz.
Birleşik Krallık’taki Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, meyve suyu, çay ve kahve gibi içeceklerde mikroplastik tespit edildi.
ABD Nebraska Üniversitesi’nden araştırmacı Kazi Albab Hussain, ısının bu farkın temel nedeni olduğunu belirtiyor:
Bilim insanları, ısının plastik malzemelerdeki polimer yapıyı bozarak daha küçük parçalara ayırdığını, bu yüzden sıcakla temasın risk oluşturduğunu vurguluyor.
