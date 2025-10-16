onedio
Bilim İnsanları Uyardı: Mikroplastiklerden Kaçınmanın En Basit Yolu Isıdan Uzak Durmak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 10:03

Günlük alışkanlıklarımız, fark etmeden vücudumuza mikroplastik taşımamıza neden olabiliyor. Son araştırmalar, özellikle sıcak içecek ve yiyeceklerle temasın bu parçacıkların miktarını artırdığını gösteriyor. Basit önlemlerle bu risk büyük ölçüde azaltılabiliyor.

İşte detaylar...

Günlük hayatımızda fark etmeden milyonlarca mikroplastikle temas ediyoruz.

Yeni araştırmalar, bu görünmez tehdidin özellikle sıcaklıkla birlikte arttığını gösteriyor.

Birleşik Krallık’taki Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, meyve suyu, çay ve kahve gibi içeceklerde mikroplastik tespit edildi.

Ancak sıcak içeceklerde bu miktar çok daha fazlaydı. Araştırmaya göre sıcak çayda litre başına ortalama 60 parçacık, buzlu çayda ise 31 parçacık bulundu. Benzer şekilde sıcak kahvede 43, soğuk kahvede 37 civarında mikroplastik tespit edildi.

ABD Nebraska Üniversitesi’nden araştırmacı Kazi Albab Hussain, ısının bu farkın temel nedeni olduğunu belirtiyor:

“Isı, mikroplastiklerin ambalajdan sızmasını kolaylaştırıyor.”

Hussain’in ekibi, özellikle bebek mamalarının saklandığı plastik kaplarda dikkat çekici sonuçlar elde etti. Bu kaplar mikrodalgada ısıtıldığında, santimetrekare başına 2 milyardan fazla nanoplastik ortaya çıktı. Oda sıcaklığında ya da buzdolabında tutulan aynı kaplarda bu miktar çok daha azdı.

Bilim insanları, ısının plastik malzemelerdeki polimer yapıyı bozarak daha küçük parçalara ayırdığını, bu yüzden sıcakla temasın risk oluşturduğunu vurguluyor.

Kısacası, plastik bardak, kavanoz veya kaplar sıcakla buluştuğunda, gözle görülmeyen bir kimyasal dağılma başlıyor.

