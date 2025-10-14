onedio
"Dünyanın En Yaşlı Ailesi" Uzun Yaşamlarının Sırrını Açıkladı: Bundan Uzak Duruyorlar

Metehan Bozkurt
14.10.2025 - 16:04

Kuzey İrlanda’da yaşayan Donnelly ailesi, 13 kardeşle birlikte 90 yaşını çoktan aştı. Toplamda 1080 yılı geride bırakan aile, uzun ömürlü olmanın sırlarını araştıranları da şaşırtıyor. Uzmanlar genetik faktörleri ön plana çıkarırken, Donnelly kardeşler uzun yaşamlarının temelinde tek bir alışkanlıktan uzak durduklarını söylüyor.

Kaynak: Sözcü

Kuzey İrlanda’da yaşayan Donnelly ailesi, 13 kardeşle birlikte toplamda 1080 yılı geride bırakarak “Dünyanın en yaşlı ailesi” unvanını elde etti.

Aile üyeleri, uzun yaşamak için özel bir çaba göstermediklerini belirtirken, hayatları boyunca yalnızca bir zararlı alışkanlıktan uzak durduklarını vurguladı.

Hiç alkol tüketmediler!

Aile üyeleri, Kuzey İrlanda gibi dünyanın en çok alkol tüketilen bölgelerinden birinde yaşamalarına rağmen, hayatları boyunca hiç alkol kullanmadıklarını belirtti. Ailenin en yaşlı üyesi Maureen Donnelly, “Hepimiz 50’li, 60’lı yaşlarımızdaki kadar sağlıklıyız. Değişmedik, değişmiyoruz; adeta gençliğin ülkesindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Alkolü hayatlarından çıkaran Donnelly kardeşler, beslenme alışkanlıklarının da sağlıklı yaşamlarında etkili olduğunu aktardı.

Her gün sebze çorbası tüketen aile, evlerinin bahçelerindeki elma ağaçlarından çocukluklarından beri elma yemeyi de ihmal etmediklerini söyledi. Ayrıca evde düzenli olarak yaptıkları egzersizlerin, fiziksel sağlıklarını korumalarına yardımcı olduğunu belirttiler.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
