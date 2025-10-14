"Dünyanın En Yaşlı Ailesi" Uzun Yaşamlarının Sırrını Açıkladı: Bundan Uzak Duruyorlar
Kuzey İrlanda’da yaşayan Donnelly ailesi, 13 kardeşle birlikte 90 yaşını çoktan aştı. Toplamda 1080 yılı geride bırakan aile, uzun ömürlü olmanın sırlarını araştıranları da şaşırtıyor. Uzmanlar genetik faktörleri ön plana çıkarırken, Donnelly kardeşler uzun yaşamlarının temelinde tek bir alışkanlıktan uzak durduklarını söylüyor.
Kaynak: Sözcü
Kuzey İrlanda’da yaşayan Donnelly ailesi, 13 kardeşle birlikte toplamda 1080 yılı geride bırakarak “Dünyanın en yaşlı ailesi” unvanını elde etti.
Hiç alkol tüketmediler!
Alkolü hayatlarından çıkaran Donnelly kardeşler, beslenme alışkanlıklarının da sağlıklı yaşamlarında etkili olduğunu aktardı.
