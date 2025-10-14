Bir İçerik Üreticisi, Tacizi 200 TL Kullanarak Anlattı: "Eğer Bu Parayı Alırsanız..."

İçerik üreticisi Anya Kurtuni, sosyal medyada paylaştığı videosunda taciz konusunu çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. Elindeki 200 TL üzerinden örnek veren Kurtuni, rızanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu benim 200 TL’m. Sen bunu zorla alırsan hırsızsın. Eğer kafam yerinde değilse, neyin ne olduğunu anlamıyorsam ve sen ona rağmen bu parayı alıyorsan yine hırsızsın.” Paylaşımı kısa sürede gündem olan Anya Kurtuni, tacizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda rıza ihlaliyle de ilgili olduğunu vurguladı.
