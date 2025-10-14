onedio
Bir İçerik Üreticisi, Tacizi 200 TL Kullanarak Anlattı: "Eğer Bu Parayı Alırsanız..."

Metehan Bozkurt
14.10.2025 - 15:01

İçerik üreticisi Anya Kurtuni, sosyal medyada paylaştığı videosunda taciz konusunu çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. Elindeki 200 TL üzerinden örnek veren Kurtuni, rızanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu benim 200 TL’m. Sen bunu zorla alırsan hırsızsın. Eğer kafam yerinde değilse, neyin ne olduğunu anlamıyorsam ve sen ona rağmen bu parayı alıyorsan yine hırsızsın.” Paylaşımı kısa sürede gündem olan Anya Kurtuni, tacizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda rıza ihlaliyle de ilgili olduğunu vurguladı.

İşte o video:

İçerik üreticisi Anya Kurtuni, tacizi 200 TL ile anlattı.

'Bu benim 200 TL’m. Sen bunu zorla alırsan hırsızsın. Eğer kafam yerinde değilse, neyin ne olduğunu anlamıyorsam ve sen ona rağmen bu parayı alıyorsan yine hırsızsın. Bütün gece çıkarıp sana bu 200 TL’yi gösterdiysem, bu 200 TL’yi sana vermek istediğim anlamına gelmiyor. Sen bunu alırsan hırsızsın. Ben bütün mahalleye 200 TL dağıttıysam ama sana vermiyorsam, bu sana 200 TL vereceğim anlamına gelmiyor. Sen bunu alırsan hırsızsın. Eğer sen benim eşimsen ve bu 200 TL’yi rızam dışı alıyorsan, sen yine hırsızsın.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
