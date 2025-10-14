Bir İçerik Üreticisi, Tacizi 200 TL Kullanarak Anlattı: "Eğer Bu Parayı Alırsanız..."

'Bu benim 200 TL’m. Sen bunu zorla alırsan hırsızsın. Eğer kafam yerinde değilse, neyin ne olduğunu anlamıyorsam ve sen ona rağmen bu parayı alıyorsan yine hırsızsın. Bütün gece çıkarıp sana bu 200 TL’yi gösterdiysem, bu 200 TL’yi sana vermek istediğim anlamına gelmiyor. Sen bunu alırsan hırsızsın. Ben bütün mahalleye 200 TL dağıttıysam ama sana vermiyorsam, bu sana 200 TL vereceğim anlamına gelmiyor. Sen bunu alırsan hırsızsın. Eğer sen benim eşimsen ve bu 200 TL’yi rızam dışı alıyorsan, sen yine hırsızsın.'