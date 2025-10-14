İsveç’te Solucan Ararken 20.000 Orta Çağ Sikkesi Bulundu

“Böylesi tamamen benzersiz. Stockholm’de benzer büyüklükte bir Orta Çağ sikke koleksiyonumuz yok. Bu nedenle keşif çok heyecan verici” diyor. Annerbäck, 12. yüzyılın sonlarında Stockholm’ün henüz resmi olarak kurulmadığını ve sikkelerin gömülmesinin, İsveçlilerin Finlandiya’daki bazı bölgeleri kolonileştirmeye çalıştıkları çalkantılı döneme denk geldiğini belirtiyor. Bu da, koleksiyonun muhtemelen bir servetin korunması amacıyla gizlendiğine işaret ediyor.

Bazı sikkeler oksidasyon nedeniyle yeşile dönmüş, ancak koleksiyonun detaylı incelenmesi devam ediyor. Stockholm İl İdaresi, bulguyu Ulusal Miras Kurumu’na bildirecek ve koleksiyonu bulan kişinin devlet tarafından tazminat alıp almayacağına karar verilecek. Sofia Andersson, “Koleksiyonu bulan kişi doğru adımı attı; Kültürel Çevre Yasası’na göre, antik bir buluntu bulan herkes bunu devlete sunmakla yükümlüdür” diyor.