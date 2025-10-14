onedio
İsveç’te Solucan Ararken 20.000 Orta Çağ Sikkesi Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 12:20

İsveç’te yazlık evinin yakınında solucan aramak için toprağı kazarken, bir kişi Erken Orta Çağ’a ait 20.000’e yakın gümüş sikke ile birlikte inciler ve yüzüklerden oluşan devasa bir koleksiyon keşfetti. Arkeologlar, koleksiyonun İsveç tarihinin en büyük Orta Çağ buluntularından biri olabileceğini belirtiyor.

İsveç’te bir kişi, yazlık evinin yakınında solucan aramak için toprağı kazarken, Erken Orta Çağ’a ait muazzam bir gümüş koleksiyon keşfetti.

Koleksiyon, yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve tahminlere göre 20.000’e kadar gümüş sikke ile birlikte inciler, kolye uçları ve yüzükler içeriyor.

Stockholm İl İdaresi’nin (Stockholm County Administrative Board) açıklamasına göre, sikkeler büyük ölçüde bakır bir kazanın içinde zamanla bozulmuş hâlde bulunmuş.

Koleksiyonu bulan kişi, durumu hemen yerel makamlara bildirerek doğru bir adım atmış oldu.

Eski eser uzmanı Sofia Andersson, “Bu, İsveç’te şimdiye kadar bulunan en büyük Erken Orta Çağ gümüş koleksiyonlarından biri olabilir. Tam sayı hâlâ kesin değil ama yirmi bini aşabileceğini düşünüyoruz” diyor.

Ön incelemeler, sikkelerin çoğunun 12. yüzyıldan kalma olduğunu gösteriyor.

Bazılarında “KANUTUS” yazısı yer alıyor; bu, İsveç Kralı Knut Eriksson’un Latince adı ve sikkelerin onun 1173-1195 yılları arasındaki hükümdarlığı sırasında basıldığını ortaya koyuyor. Koleksiyon ayrıca nadir bulunan “piskopos sikkeleri” de içeriyor. Bu sikkelerde, din adamları kilise görevlerini simgeleyen pastoral asa (çoban değneği) tutarken tasvir edilmiş.

Stockholm Ortaçağ Müzesi Müdürü Lin Annerbäck,

“Böylesi tamamen benzersiz. Stockholm’de benzer büyüklükte bir Orta Çağ sikke koleksiyonumuz yok. Bu nedenle keşif çok heyecan verici” diyor. Annerbäck, 12. yüzyılın sonlarında Stockholm’ün henüz resmi olarak kurulmadığını ve sikkelerin gömülmesinin, İsveçlilerin Finlandiya’daki bazı bölgeleri kolonileştirmeye çalıştıkları çalkantılı döneme denk geldiğini belirtiyor. Bu da, koleksiyonun muhtemelen bir servetin korunması amacıyla gizlendiğine işaret ediyor.

Bazı sikkeler oksidasyon nedeniyle yeşile dönmüş, ancak koleksiyonun detaylı incelenmesi devam ediyor. Stockholm İl İdaresi, bulguyu Ulusal Miras Kurumu’na bildirecek ve koleksiyonu bulan kişinin devlet tarafından tazminat alıp almayacağına karar verilecek. Sofia Andersson, “Koleksiyonu bulan kişi doğru adımı attı; Kültürel Çevre Yasası’na göre, antik bir buluntu bulan herkes bunu devlete sunmakla yükümlüdür” diyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
