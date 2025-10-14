İsveç’te Solucan Ararken 20.000 Orta Çağ Sikkesi Bulundu
İsveç’te yazlık evinin yakınında solucan aramak için toprağı kazarken, bir kişi Erken Orta Çağ’a ait 20.000’e yakın gümüş sikke ile birlikte inciler ve yüzüklerden oluşan devasa bir koleksiyon keşfetti. Arkeologlar, koleksiyonun İsveç tarihinin en büyük Orta Çağ buluntularından biri olabileceğini belirtiyor.
İsveç’te bir kişi, yazlık evinin yakınında solucan aramak için toprağı kazarken, Erken Orta Çağ’a ait muazzam bir gümüş koleksiyon keşfetti.
Stockholm İl İdaresi’nin (Stockholm County Administrative Board) açıklamasına göre, sikkeler büyük ölçüde bakır bir kazanın içinde zamanla bozulmuş hâlde bulunmuş.
Ön incelemeler, sikkelerin çoğunun 12. yüzyıldan kalma olduğunu gösteriyor.
Stockholm Ortaçağ Müzesi Müdürü Lin Annerbäck,
