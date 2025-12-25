300 Yıllık Tatlı Yeniden Hayat Buldu! Asırlık Lezzet Yaşlı Teyzenin Tarifiyle Geri Döndü

Muğla saraylısı, geçmişte kömür ateşinde çevrilerek pişirilen, rafine şeker bulunmayan dönemlerde pekmezle hazırlanan şerbetli tatlı olarak biliniyor. Köylüler, tarlalarda yetişen buğdayı su değirmenlerinde öğütülen unla, bahçelerde toplanan cevizlerle tatlıyı hazırlıyordu. Hafif yapısı ve doğal içeriği sayesinde özellikle kız isteme merasimlerinde ikram ediliyordu.

Tatlı adını, damadın ailesinin kız evine nişan takmaya giderken ortasına yerleştirilen sarı liradan aldı. Sarı lira ifadesi zamanla yöresel ağızda 'sareyli' şeklinde telaffuz edildi. Günümüzde tescilli adıyla Muğla saraylısı olarak biliniyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında coğrafi işaretle tescillendi.