300 Yıllık Tatlı Yeniden Hayat Buldu! Asırlık Lezzet Yaşlı Teyzenin Tarifiyle Geri Döndü

Gökçe Cici
25.12.2025 - 14:00

Muğla mutfağının en eski şerbetli tatlılarından Muğla saraylısı, yüzyıllardır Yörük kültüründe önemli yer tutuyor. Kız isteme merasimlerinin vazgeçilmezi olan tatlı, apartman yaşamı ve değişen alışkanlıklarla birlikte sofralardan silinmeye başlamıştı. Uzun yıllar evlerde yapılmayan, pastanelerde yer almayan saraylı, yerel girişim sayesinde yeniden üretilmeye başlandı.

Kaynak: AA

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Muğla saraylısı, Yörük kültürünün önemli parçalarından

Muğla saraylısı, geçmişte kömür ateşinde çevrilerek pişirilen, rafine şeker bulunmayan dönemlerde pekmezle hazırlanan şerbetli tatlı olarak biliniyor. Köylüler, tarlalarda yetişen buğdayı su değirmenlerinde öğütülen unla, bahçelerde toplanan cevizlerle tatlıyı hazırlıyordu. Hafif yapısı ve doğal içeriği sayesinde özellikle kız isteme merasimlerinde ikram ediliyordu.

Tatlı adını, damadın ailesinin kız evine nişan takmaya giderken ortasına yerleştirilen sarı liradan aldı. Sarı lira ifadesi zamanla yöresel ağızda 'sareyli' şeklinde telaffuz edildi. Günümüzde tescilli adıyla Muğla saraylısı olarak biliniyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

Tarif, yaşlı teyzenin anlatımıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldı

Muğla’da faaliyet gösteren firma sahibi Memduh Şahbaz, tatlının uzun süre evlerde yapılamadığını, ocak kültürünün kaybolmasıyla birlikte unutulmaya başladığını ifade etti. Saraylının yeniden yapılabilmesi için eski tariflerin araştırıldığını belirten Şahbaz, yaşlı teyzenin verdiği bilgilerle üretimin yeniden başladığını aktardı.

Yaşlı teyzenin anlattığı tarif, ustalara aktarılırken geleneksel yöntemler esas alındı. İlk üretimin vitrine konulduğu gün, kısa sürede iki tepsi tatlının satıldığı belirtildi.

Muğla Usülü Saraylı Tatlısı Nasıl Yapılır?

Hamuru için

  • 2 adet yumurta

  • 3,5 su bardağı un

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı sirke

  • Yarım su bardağı ılık su

  • 1 tutam tuz

  • Yarım paket kabartma tozu

Hamuru açmak için

  • 1 paket buğday nişastası

İç harcı için

  • 4 su bardağı ceviz içi

  • İsteğe bağlı kavrulmuş yerli susam

Yağlamak için

  • 500 gram tereyağı

Şerbeti için

  • 3 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • 1 dilim limon

  • Az miktarda limon tuzu

Yapılışı

  • Yumurta, yoğurt ve sıvı yağ karıştırılır, ardından un, sirke, tuz, kabartma tozu ve ılık su eklenerek hamur yoğrulur.

  • Hamur üzeri kapatılarak 15 dakika dinlendirilir.

  • Hamur yumurta büyüklüğünde bezelere ayrılır, kurumaması için örtü altında tutulur.

  • Bezeler nişasta yardımıyla, baklava hamurundan kalın kalacak şekilde açılır.

  • Açılan yufka bez üzerine alınır, ceviz serpilir ve rulo haline getirilir.

  • Rulo kendi etrafında döndürülerek yuvarlak tepsinin ortasına yerleştirilir, diğer rulolar çevresine sarılır.

  • Tereyağı eritilip sade yağ elde edilir, tatlının üzerine gezdirilir.

  • 215 derece fırında pişirilir.

  • Şeker, su ve limon tuzu kaynatılarak şerbet hazırlanır.

  • Fırından çıkan saraylı ile şerbet sıcaklıkları eşitlenir, şerbet dökülür.

  • Tatlı birkaç saat dinlendirilerek servise hazır hale getirilir.

