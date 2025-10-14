onedio
Kan Grubunuz Zekanızı Etkileyebilir! Bilim İnsanlarına Göre En Zeki Kişiler Bu Kan Grubuna Sahip

Kan Grubunuz Zekanızı Etkileyebilir! Bilim İnsanlarına Göre En Zeki Kişiler Bu Kan Grubuna Sahip

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 09:31

Bilim dünyasında tartışma yaratacak yeni bir araştırma, zeka seviyesinin kan gruplarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 20 binden fazla kişinin dahil olduğu çalışmada, bir kan grubunun IQ ortalamasında açık ara fark attığı belirlendi.

Kaynak: https://balkandernegi.net/kan-grubunu...
Dünya genelinde yürütülen araştırmalar, kan grubu ile zeka düzeyi arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğini gösteriyor.

20.000’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmada, AB kan grubuna sahip bireylerin IQ ortalamasının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Ayrıca 10.000 kişilik ikinci bir örneklem üzerinde yapılan analizler, AB kan grubundaki bireylerin eğitim seviyelerinin de genel ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koydu.

AB Kan Grubu: Zekâ ve Analitik Düşünmede Öne Çıkıyor

Bilim insanları, AB grubunun A ve B kan tiplerinin özelliklerini bir arada taşıdığını belirtiyor. Bu birleşim, hem analitik düşünme hem de empati kurma becerilerinin gelişmesini sağlıyor.

Uzmanlara göre AB grubundaki kişiler genellikle:

  • Mantıklı ve eleştirel düşünebiliyor,

  • Yüksek adaptasyon yeteneğine sahip oluyor,

  • Eğitim ve meslek hayatında daha hızlı ilerliyor.

Bu özellikler, AB kan grubunu zekâ araştırmalarında öne çıkan grup haline getiriyor.

AB Kan Grubunun Karakteristik Özellikleri

Araştırmalara göre AB kan grubundaki bireyler genellikle:

  • Empatik ve yardımsever,

  • Barışçıl ve kin tutmayan,

  • Analitik düşünebilen,

  • Karizmatik ve liderlik potansiyeline sahip kişiler olarak tanımlanıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
