Kan Grubunuz Zekanızı Etkileyebilir! Bilim İnsanlarına Göre En Zeki Kişiler Bu Kan Grubuna Sahip
Bilim dünyasında tartışma yaratacak yeni bir araştırma, zeka seviyesinin kan gruplarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. 20 binden fazla kişinin dahil olduğu çalışmada, bir kan grubunun IQ ortalamasında açık ara fark attığı belirlendi.
Dünya genelinde yürütülen araştırmalar, kan grubu ile zeka düzeyi arasında dikkat çekici bir ilişki olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca 10.000 kişilik ikinci bir örneklem üzerinde yapılan analizler, AB kan grubundaki bireylerin eğitim seviyelerinin de genel ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koydu.
