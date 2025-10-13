F-35’leri Görünmez Yapan Türk Mucit Ergün Kırlıkovalı Açıkladı: "6 Yeni Ürün Üzerinde Çalışıyoruz"

Konuşmasında araştırma ve geliştirme kültürünün önemine özellikle vurgu yapan Kırlıkovalı, “Ar-Ge durmaz, çünkü yarın ne olacağı belli değil. Şu anda üzerinde çalıştığımız altı yeni malzeme var. Üçü pazarlama aşamasına çok yakın” diyerek yeni projelerinin sinyalini verdi.

Başarının sürdürülebilir olması için sürekli üretmek gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, “Bir başarı yakaladığınızda oturup bekleyemezsiniz. Çünkü sizin gibi binlerce kişi daha var. Çalışmaya devam etmek zorundasınız” dedi.

Gençlere seslenen Kırlıkovalı, inovasyonun deneme-yanılma kültürüyle geliştiğini söyledi:

“Gençlerin önünü açmak gerekiyor. Onlara düşünme ve deneme alanı tanımalıyız. Yeni laboratuvarlar kurulursa, gençler deneyerek öğrenir ve başarır. Mevcut yöntemlerle büyük gelişme beklemek mümkün değil.”