F-35’leri Görünmez Yapan Türk Mucit Ergün Kırlıkovalı Açıkladı: "6 Yeni Ürün Üzerinde Çalışıyoruz"
F-35 savaş uçaklarına görünmezlik kazandıran özel polimerleri geliştiren Türk mucit ve mühendis Ergün Kırlıkovalı, Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. “Çığır Açan İşler Tek Fikirle Başlar” başlıklı konferansta deneyimlerini paylaşan Kırlıkovalı, başarının sürekli çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Gençlere ilham veren konuşmasında, “Ar-Ge asla durmamalı, çünkü yarın ne olacağı belli değil. Şu anda 6 yeni ürün üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: CNN
F-35 savaş uçaklarına görünmezlik kazandıran polimerleri geliştiren Türk mucit, mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Çığır Açan İşler Tek Fikirle Başlar” konferansında öğrencilerle buluştu.
“Ar-Ge Asla Durmamalı”
casuslar öğrenmez insaallah