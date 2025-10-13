onedio
F-35’leri Görünmez Yapan Türk Mucit Ergün Kırlıkovalı Açıkladı: "6 Yeni Ürün Üzerinde Çalışıyoruz"

13.10.2025 - 22:17

F-35 savaş uçaklarına görünmezlik kazandıran özel polimerleri geliştiren Türk mucit ve mühendis Ergün Kırlıkovalı, Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. “Çığır Açan İşler Tek Fikirle Başlar” başlıklı konferansta deneyimlerini paylaşan Kırlıkovalı, başarının sürekli çalışmaktan geçtiğini vurguladı. Gençlere ilham veren konuşmasında, “Ar-Ge asla durmamalı, çünkü yarın ne olacağı belli değil. Şu anda 6 yeni ürün üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CNN

F-35 savaş uçaklarına görünmezlik kazandıran polimerleri geliştiren Türk mucit, mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Çığır Açan İşler Tek Fikirle Başlar” konferansında öğrencilerle buluştu.

F-35 savaş uçaklarına görünmezlik kazandıran polimerleri geliştiren Türk mucit, mühendis ve iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen “Çığır Açan İşler Tek Fikirle Başlar” konferansında öğrencilerle buluştu.

Kırlıkovalı, inovasyonun önemine değinerek gençlere “Tek bir fikir dünyayı değiştirebilir” mesajı verdi.

CNN'in haberine göre, Integrated Polymer Industries Inc.’in Kurucusu ve Başkanı olan Kırlıkovalı, F-35 projesine uzanan yolculuğunu anlattı.

“B-2 bombardıman uçaklarındaki başarımız, F-35 projesinde önümüzü açtı. Bizi ihaleyle davet ettiler, altı aylık yoğun bir çalışmanın ardından prototip malzemeyi geliştirdik. 2006’dan bu yana tek tedarikçisiyiz. Zorlu test süreçleri sonunda malzememiz en yüksek performansı gösterdi” dedi.

Kırlıkovalı, 1992’den bu yana B-2 uçaklarının da tek tedarikçisi olduklarını belirtti.

Konuşmasında araştırma ve geliştirme kültürünün önemine özellikle vurgu yapan Kırlıkovalı, “Ar-Ge durmaz, çünkü yarın ne olacağı belli değil. Şu anda üzerinde çalıştığımız altı yeni malzeme var. Üçü pazarlama aşamasına çok yakın” diyerek yeni projelerinin sinyalini verdi.

Başarının sürdürülebilir olması için sürekli üretmek gerektiğini vurgulayan Kırlıkovalı, “Bir başarı yakaladığınızda oturup bekleyemezsiniz. Çünkü sizin gibi binlerce kişi daha var. Çalışmaya devam etmek zorundasınız” dedi.

Gençlere seslenen Kırlıkovalı, inovasyonun deneme-yanılma kültürüyle geliştiğini söyledi:

“Gençlerin önünü açmak gerekiyor. Onlara düşünme ve deneme alanı tanımalıyız. Yeni laboratuvarlar kurulursa, gençler deneyerek öğrenir ve başarır. Mevcut yöntemlerle büyük gelişme beklemek mümkün değil.”

