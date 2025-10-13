onedio
Zehirlendi! "Yaz Tatilinin Şanındandır" Diyerek Saatlerce Güneşlenen Turist Hayatının Kabusunu Yaşadı

Zehirlendi! "Yaz Tatilinin Şanındandır" Diyerek Saatlerce Güneşlenen Turist Hayatının Kabusunu Yaşadı

13.10.2025 - 19:42

İngiltere’de Shan isimli bir adam, hayatının ilk yurt dışı tatilinde Portekiz’in güneşinin cazibesine kapıldı. Sadece birkaç saat havuz kenarında güneşlendi, ama döndüğünde bacakları kırmızı ve şişmiş halde kendini hastanede buldu. Tatil keyfi kısa sürede kabusa dönüştü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/369...
'Yaz tatilinin şanındandır' demiş olacak ki şezlongda biraz dinlenmek istedi.

Ancak, içerideki ilk iki saatten sonra bacaklarının kızarmaya başladığını fark etti. Gün ilerledikçe renk değişimi daha da belirginleşti ve yürümekte zorlanmaya başladı. Ertesi gün ise ayakları şişmiş, adım atamaz hâle gelmişti.

Tüm bunlara rağmen tatili kaçırmak istemeyen Shan, gölge bir alanda güçlükle vakit geçirdi. Çevresindekiler duruma oldukça şaşırdı.

Bacakları bandajlandı, morfin ve antibiyotik tedavisi başladı ve dört hafta boyunca yatak istirahati önerildi.

