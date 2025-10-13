onedio
Ev Hapsindeki Vatandaş, Ayağındaki Kelepçeyle Nasıl Duş Aldığını Anlattı

Metehan Bozkurt
13.10.2025 - 18:39

Ev hapsinde olan bir vatandaş, ayağındaki elektronik kelepçeye takılan özel bir aparat sayesinde duş almayı başardığını anlattı. Ancak bu cihazın kullanımı sınırlı ve zaman zaman arızalanabiliyor.

İşte o video:

Bir ev hapsi mahkumu, evde elektronik kelepçeyle nasıl duş aldığını anlattı.

Elektronik kelepçeye takılan bir aparat sayesinde 20–25 dakika süreyle su geçirmezlik özelliği kazanan kişi, bu sayede duş alabiliyor; ancak cihaz sonrasında bozulabiliyor.

