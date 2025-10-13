onedio
Sebebi Niteliksizlik Değil! Z Kuşağının Yüzde 92’si İK Tarafından Reddediliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2025 - 17:45

Yeni bir rapor, Z kuşağının iş hayatına adım atarken karşılaştığı büyük engeli açıkladı. Üniversite mezunu, donanımlı ve teknolojiyi iyi kullanan gençler, buna rağmen İnsan Kaynakları departmanlarının %92’si tarafından “işe hazır değil” gerekçesiyle eleniyor. Peki bunun arkasında ne yatıyor? İsterseniz, birlikte bakalım...

Kaynak: Sözcü

Sizler de takdir edersiniz ki, üniversite diploması artık işe girmek için yeterli değil.

Yeni bir araştırmaya göre, İnsan Kaynakları departmanları Z kuşağından gelen başvuruların %92’sini, “işe hazır değiller” diyerek reddediyor.

Yapılan çalışmaya göre, gençlerin sahip olduğu akademik unvanlar, iş dünyasının gözünde eskisi kadar etkileyici değil. Asıl sorun ise yapay zeka ya da teknolojik dönüşüm değil; iletişim, problem çözme ve profesyonel duruş gibi temel sosyal becerilerdeki eksiklik.

Criteria adlı araştırma şirketinin 350 İK uzmanıyla yaptığı ankette, sadece %8’lik bir kesim Z kuşağının “pozisyonlarına tam anlamıyla hazır” olduğunu söyledi.

Üniversite ve yüksek lisans mezunları, güçlü CV’lerine rağmen işe alım sürecinde bu beceriler yüzünden eleniyor. Bu da gençler arasında “diploma artık bir işe yaramıyor” düşüncesini güçlendiriyor.

Criteria CEO’su Josh Millet, Fortune’a yaptığı açıklamada, “Piyasadaki üniversite mezunu fazlalığı, diplomalara duyulan güveni azalttı. Bu durum iş dünyasında kritik bir döneme işaret ediyor” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Bu tablo karşısında birçok şirket işe alım kriterlerini yeniden düzenliyor.

Artık adayların mezun olduğu okul değil, pratikte gösterdiği beceriler ön planda. Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri bile üniversite diploması olmayan ama yetenekli kişilere yüksek pozisyonlar sunarak bu yaklaşımı benimsiyor.

Fazla nitelikli olmak da işe yaramıyor

Raporda, adayların akademik olarak “fazla nitelikli” olmalarının İK’yı etkilemediği de belirtiliyor. Çünkü artık farkı yaratan şey ekip içi iletişim, kriz anında gösterilen tutum ve profesyonel ortamda sergilenen duruş.

Kısacası, Z kuşağının karşılaştığı en büyük engel ne yapay zeka ne de ekonomi. Asıl mesele, insan ilişkilerinin merkezinde duran o “soft skills” eksikliği.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
