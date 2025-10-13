Sebebi Niteliksizlik Değil! Z Kuşağının Yüzde 92’si İK Tarafından Reddediliyor
Yeni bir rapor, Z kuşağının iş hayatına adım atarken karşılaştığı büyük engeli açıkladı. Üniversite mezunu, donanımlı ve teknolojiyi iyi kullanan gençler, buna rağmen İnsan Kaynakları departmanlarının %92’si tarafından “işe hazır değil” gerekçesiyle eleniyor. Peki bunun arkasında ne yatıyor? İsterseniz, birlikte bakalım...
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de takdir edersiniz ki, üniversite diploması artık işe girmek için yeterli değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Criteria adlı araştırma şirketinin 350 İK uzmanıyla yaptığı ankette, sadece %8’lik bir kesim Z kuşağının “pozisyonlarına tam anlamıyla hazır” olduğunu söyledi.
Bu tablo karşısında birçok şirket işe alım kriterlerini yeniden düzenliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın