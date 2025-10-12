onedio
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 15:21

Aşk, bazen bir mesajla başlar, bazen de yanlış kişiye atılan story’yle... Flörtler, ilişkiler, evlilikler derken hepimiz bir şekilde kendi romantik komedimizin başrolündeyiz. X kullanıcıları da ilişkilerle alakalı yaşadıklarını ve tespitlerini paylaştı. Anasayfada tam anlamıyla romantik film havası esti.

Buyurun, beraber bakalım...

Hazırsanız başlayalım...

Devir sosyal medya devri ama!

twitter.com

👇

twitter.com

Çok doğru...

twitter.com

Öyle mi?

twitter.com
👇

twitter.com

Her eve şart...

twitter.com

Bu da sınıfsalmış...

twitter.com

Ne demişsin acaba?

twitter.com

👇

twitter.com
Sizin buna benzer tespitleriniz var mı?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

twitter.com

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
