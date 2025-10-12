İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, bazen bir mesajla başlar, bazen de yanlış kişiye atılan story’yle... Flörtler, ilişkiler, evlilikler derken hepimiz bir şekilde kendi romantik komedimizin başrolündeyiz. X kullanıcıları da ilişkilerle alakalı yaşadıklarını ve tespitlerini paylaştı. Anasayfada tam anlamıyla romantik film havası esti.
Buyurun, beraber bakalım...
Devir sosyal medya devri ama!
👇
Çok doğru...
Öyle mi?
👇
Her eve şart...
Bu da sınıfsalmış...
Ne demişsin acaba?
👇
Sizin buna benzer tespitleriniz var mı?
Yorumlarda buluşalım!
