1972’den Gelen Zaman Kapsülü Açıldı: Ay’ın Oluşumuna Dair Tüm Bilgiler Değişebilir
1972 yılında Apollo 17 astronotları, Ay’dan topladıkları bazı örnekleri özel bir tüp içinde mühürleyip geleceğe bırakmıştı. Yarım yüzyıl sonra o zaman kapsülü açıldı. Brown Üniversitesi’nden bilim insanları, modern analiz teknikleriyle yaptıkları incelemede Ay’ın kükürt bileşiminin Dünya’dan tamamen farklı olduğunu ortaya koydu.
İşte detaylar...
Bundan yaklaşık 50 yıl önce, Apollo 17 astronotları Ay’dan getirdikleri bazı örnekleri gelecekteki bilim insanlarının daha gelişmiş teknolojilerle incelemesi umuduyla özel olarak mühürlemişti.
Kükürt “parmak izi” tam tersini gösterdi.
Özellikle Ay mantosundan geldiği düşünülen volkanik kaya parçalarının analizinde, kükürt-33 izotopunun Dünya’ya kıyasla oldukça düşük olduğu görüldü.
