1972’den Gelen Zaman Kapsülü Açıldı: Ay’ın Oluşumuna Dair Tüm Bilgiler Değişebilir

Dr. Dottin, bilim dünyasının Ay mantosundaki kükürt izotoplarının Dünya ile aynı olduğu varsayımıyla hareket ettiğini söyledi. Ancak yeni analizler bu beklentiyi tamamen boşa çıkardı. Ay’dan getirilen ve Taurus-Littrow Vadisi’nden alınan yaklaşık 60 santimetrelik çekirdek örnekleri, NASA’nın Yeni Nesil Örnek Analizi (ANGSA) programı kapsamında hava geçirmez şekilde korunmuştu. Araştırma ekibi, örneklerde kükürt izotoplarını ikincil iyon kütle spektrometrisi ile inceledi.

Bu yöntem, her örneğe özgü “izotop parmak izi” tespit etmeye olanak tanıyor. Önceki çalışmalarda Ay ve Dünya kaya örneklerinin oksijen izotoplarının neredeyse aynı olduğu görülmüştü; bilim insanları kükürt izotoplarında da benzer bir durum bekliyordu. Ancak veriler, tüm beklentileri tersine çevirdi.